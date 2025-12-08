18+
07.12.2025, 19:31

Какие машины больше невыгодно покупать в России и чем их заменить

Новости Мира 0 515

С начала декабря в России вступили новые правила, касающиеся утилизационного сбора. Изменения ограничили возможность недорогого ввоза автомобилей с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил. Эксперты оценивают, какие иномарки могут исчезнуть с российского рынка и какие модели остаются доступными для импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Почему некоторые машины станут недоступны

С введением новых норм стоимость ввоза автомобилей с двигателями свыше 160 л.с. резко возрастет. Эксперты отмечают, что это приведет к подорожанию некоторых популярных моделей минимум на 1 миллион рублей. В результате покупка таких авто станет экономически невыгодной.

Примеры автомобилей, которые могут подорожать и исчезнуть с рынка:

  • Toyota RAV4

  • Toyota Highlander

  • BMW X3

  • BMW X5

  • Volkswagen Tiguan

  • Lexus RX

  • Mercedes-Benz G-Class

  • RAM 1500

Кроме того, новые правила запрещают ввоз подержанных автомобилей мощнее 160 л.с. После вступления ограничений на рынке останутся только ранее ввезённые машины.

Последствия для покупателей:

  • Рост цен на доступные автомобили

  • Увеличение среднего возраста транспортных средств

  • Сокращение выбора моделей

Какие автомобили всё ещё выгодно ввозить

Эксперты портала «5 колесо» выделили модели, на которые новые ограничения не распространяются. Это значит, что их импорт останется доступным и экономически оправданным.

Возможные варианты для импорта:

  • Skoda Karoq

  • Volkswagen Jetta

  • Volkswagen Golf

  • Skoda Octavia

  • Skoda Superb

  • Audi A3

  • Opel Astra

  • Peugeot 308

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Все для людей
07.12.2025, 18:10
