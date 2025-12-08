Какие машины больше невыгодно покупать в России и чем их заменить

С начала декабря в России вступили новые правила, касающиеся утилизационного сбора. Изменения ограничили возможность недорогого ввоза автомобилей с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил. Эксперты оценивают, какие иномарки могут исчезнуть с российского рынка и какие модели остаются доступными для импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube

Почему некоторые машины станут недоступны

С введением новых норм стоимость ввоза автомобилей с двигателями свыше 160 л.с. резко возрастет. Эксперты отмечают, что это приведет к подорожанию некоторых популярных моделей минимум на 1 миллион рублей. В результате покупка таких авто станет экономически невыгодной.

Примеры автомобилей, которые могут подорожать и исчезнуть с рынка:

Toyota RAV4

Toyota Highlander

BMW X3

BMW X5

Volkswagen Tiguan

Lexus RX

Mercedes-Benz G-Class

RAM 1500

Кроме того, новые правила запрещают ввоз подержанных автомобилей мощнее 160 л.с. После вступления ограничений на рынке останутся только ранее ввезённые машины.

Последствия для покупателей:

Рост цен на доступные автомобили

Увеличение среднего возраста транспортных средств

Сокращение выбора моделей

Какие автомобили всё ещё выгодно ввозить

Эксперты портала «5 колесо» выделили модели, на которые новые ограничения не распространяются. Это значит, что их импорт останется доступным и экономически оправданным.

Возможные варианты для импорта: