18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 08:42

Назван максимальный срок хранения мяса в морозильной камере

Новости Мира 0 599

Специалисты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) опубликовали рекомендации по хранению мяса в морозильной камере. Исследование показало, что срок хранения сильно зависит от типа мяса и условий заморозки. Издание Vanitatis приводит подробности комментариев экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: masterclass.com
Фото: masterclass.com

Какие виды мяса дольше всего «живут» в морозилке

  • Говядина, баранина и козлятина — лидеры по долговечности: могут храниться до 12 месяцев при соблюдении нужной температуры.

  • Свинина — менее стойкая: срок хранения не превышает 6 месяцев.

  • Птица — срок хранения зависит от способа разделки:

    • разделанная тушка — до 9 месяцев,

    • целая — до 12 месяцев.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение сроков важно не только для предотвращения порчи, но и для сохранения питательных свойств мяса.

Главные правила заморозки

  1. Замораживать сразу после покупки — мясо не должно долго оставаться при комнатной температуре.

  2. Температура хранения — не выше -18 °C.

  3. Размораживание только в холодильнике — никогда на столешнице.

Причина простая: при комнатной температуре внешние слои мяса быстро нагреваются до 5–10 °C, что способствует активному размножению бактерий. Внутренние слои при этом остаются замороженными, и при последующем оттаивании микроорганизмы постепенно проникают внутрь продукта.

Итог

Соблюдение температуры заморозки и сроков хранения помогает не только сохранить вкус и питательные свойства мяса, но и снизить риск пищевых отравлений. Правильная заморозка и аккуратное размораживание — ключ к безопасности продуктов на вашей кухне.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь