Назван максимальный срок хранения мяса в морозильной камере

Специалисты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) опубликовали рекомендации по хранению мяса в морозильной камере. Исследование показало, что срок хранения сильно зависит от типа мяса и условий заморозки. Издание Vanitatis приводит подробности комментариев экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: masterclass.com

Какие виды мяса дольше всего «живут» в морозилке

Говядина, баранина и козлятина — лидеры по долговечности: могут храниться до 12 месяцев при соблюдении нужной температуры.

Свинина — менее стойкая: срок хранения не превышает 6 месяцев .

Птица — срок хранения зависит от способа разделки: разделанная тушка — до 9 месяцев , целая — до 12 месяцев .



Эксперты подчеркивают, что соблюдение сроков важно не только для предотвращения порчи, но и для сохранения питательных свойств мяса.

Главные правила заморозки

Замораживать сразу после покупки — мясо не должно долго оставаться при комнатной температуре. Температура хранения — не выше -18 °C. Размораживание только в холодильнике — никогда на столешнице.

Причина простая: при комнатной температуре внешние слои мяса быстро нагреваются до 5–10 °C, что способствует активному размножению бактерий. Внутренние слои при этом остаются замороженными, и при последующем оттаивании микроорганизмы постепенно проникают внутрь продукта.

Итог

Соблюдение температуры заморозки и сроков хранения помогает не только сохранить вкус и питательные свойства мяса, но и снизить риск пищевых отравлений. Правильная заморозка и аккуратное размораживание — ключ к безопасности продуктов на вашей кухне.