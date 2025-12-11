18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.12.2025, 09:03

Вино для женщин и мужчин: ученый объяснил разницу в нормах

Новости Мира 0 471

Заместитель главы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк рассказал о допустимой суточной норме вина для взрослых людей. По его словам, существует существенная разница между мужчинами и женщинами, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Сколько можно пить: конкретные цифры

По словам Панасюка, взрослому здоровому мужчине в день допустимо выпивать три бокала вина по 120 мл, что составляет примерно полбутылки. Для женщин эта норма ниже — два бокала в день, или примерно треть бутылки вина.

Эксперт подчеркнул, что эти рекомендации основаны не на строгих научных исследованиях, а на практическом опыте зарубежных специалистов, учитывающих физиологические различия между полами.

Вино как культура и привычка

Панасюк отметил, что во многих странах, особенно во Франции, употребление вина стало частью культурных традиций. «У французов бокал вина за обедом — это культ, привычка, которая передается из поколения в поколение», — объяснил ученый.

По его словам, умеренное количество вина помогает организму перерабатывать сахара, а алкоголь в малых дозах не несет существенного вреда, если соблюдать меру.

Главная рекомендация эксперта

Александр Панасюк призвал помнить о умеренности и разумном подходе к алкоголю. Мужчинам и женщинам важно не превышать указанные нормы, чтобы сохранить здоровье и привычку к культурному потреблению вина.

