Простой способ проверить работу мозга за 15 секунд

Короткий отрезок времени может рассказать о многом: международная группа психологов выяснила, что первые 15 секунд теста на речевую беглость способны точнее оценить когнитивное состояние человека, чем весь стандартный минутный тест. Исследование опубликовано в журнале Experimental Aging Research (EAR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Почему это важно

С ростом числа случаев деменции и других форм снижения когнитивных функций ученые ищут быстрые и доступные методы ранней диагностики. Нейродегенеративные процессы могут развиваться десятилетиями до появления заметных симптомов, поэтому особенно важно оценивать состояние мозга у людей среднего возраста — когда изменения ещё не видны, но уже формируются.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 74 взрослых испаноязычных человека старше 40 лет. Они проходили когнитивное тестирование и психиатрический скрининг онлайн.

Главным инструментом стал тест семантической речевой беглости: участникам нужно было за минуту назвать как можно больше слов из заданной категории. Минуту ученые разделили на четыре 15-секундных интервала и анализировали, сколько слов человек успевал назвать на каждом этапе.

Первые 15 секунд — ключ к пониманию мозга

Выяснилось, что именно первые 15 секунд теста дают наибольшую информацию. Этот короткий отрезок объясняет большую часть различий в результатах и точнее предсказывает показатели по стандартным когнитивным тестам — Mini-Mental State Examination и Montreal Cognitive Assessment.

Ученые отмечают: именно в первые секунды человек активнее всего использует память, быстро находит слова и семантические связи. Этот этап показывает оптимальную работу мозга до того, как усталость или замедление начинают влиять на результаты.

Влияние психического состояния

Исследование также подтвердило связь между эмоциональным состоянием и результатами теста:

Люди с депрессивными симптомами чаще замедляли речь в самом начале задания.

Те, кто испытывал тревогу, теряли продуктивность ближе к концу минуты.

Однако возраст остаётся главным фактором риска: с годами вероятность психиатрических симптомов увеличивается независимо от когнитивных способностей.