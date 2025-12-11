Простой способ проверить работу мозга за 15 секунд

Короткий отрезок времени может рассказать о многом: международная группа психологов выяснила, что первые 15 секунд теста на речевую беглость способны точнее оценить когнитивное состояние человека, чем весь стандартный минутный тест. Исследование опубликовано в журнале Experimental Aging Research (EAR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
С ростом числа случаев деменции и других форм снижения когнитивных функций ученые ищут быстрые и доступные методы ранней диагностики. Нейродегенеративные процессы могут развиваться десятилетиями до появления заметных симптомов, поэтому особенно важно оценивать состояние мозга у людей среднего возраста — когда изменения ещё не видны, но уже формируются.
В эксперименте приняли участие 74 взрослых испаноязычных человека старше 40 лет. Они проходили когнитивное тестирование и психиатрический скрининг онлайн.
Главным инструментом стал тест семантической речевой беглости: участникам нужно было за минуту назвать как можно больше слов из заданной категории. Минуту ученые разделили на четыре 15-секундных интервала и анализировали, сколько слов человек успевал назвать на каждом этапе.
Выяснилось, что именно первые 15 секунд теста дают наибольшую информацию. Этот короткий отрезок объясняет большую часть различий в результатах и точнее предсказывает показатели по стандартным когнитивным тестам — Mini-Mental State Examination и Montreal Cognitive Assessment.
Ученые отмечают: именно в первые секунды человек активнее всего использует память, быстро находит слова и семантические связи. Этот этап показывает оптимальную работу мозга до того, как усталость или замедление начинают влиять на результаты.
Исследование также подтвердило связь между эмоциональным состоянием и результатами теста:
Люди с депрессивными симптомами чаще замедляли речь в самом начале задания.
Те, кто испытывал тревогу, теряли продуктивность ближе к концу минуты.
Однако возраст остаётся главным фактором риска: с годами вероятность психиатрических симптомов увеличивается независимо от когнитивных способностей.
