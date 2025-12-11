«Американская мечта за $1 миллион»: Трамп запустил программу Trump Gold Card

В США официально стартовал прием заявок на новую программу получения вида на жительство , которую президент Дональд Трамп назвал «самым быстрым путем к гражданству». Инициатива получила название Trump Gold Card и предлагает иностранным инвесторам уникальную возможность ускоренного оформления ВНЖ за крупные финансовые взносы, сообщает Lada.kz со ссылкой на TruthSocial .

Фото: aol.com

Золотая карта: путь к США за $1 млн

Белый дом создал специальный сайт для оформления карты, где потенциальные участники могут подать документы онлайн. Дональд Трамп анонсировал программу через собственную соцсеть TruthSocial, подчеркнув, что она открыта для «квалифицированных и проверенных соискателей».

В посте президент США опубликовал изображение «золотой карты», украшенной его портретом, Статуей Свободы, белоголовым орланом и американским флагом, а также поделился фотографией с самим собой, держащим карту в руках.

Две категории карт: Gold и Platinum

Программа предусматривает две категории карт:

Gold Card Старт подачи заявок возможен после оплаты $15 тыс. , которые включают обработку документов Министерством внутренней безопасности США. Обладатели Gold Card получают ускоренный процесс получения вида на жительство.

Platinum Card Пока карта не запущена, но уже открыт лист ожидания . После официального старта иностранные граждане смогут внести $15 тыс. за обработку и $5 млн инвестиционного взноса . Обладатели карты смогут находиться в США до 270 дней в году , не платя налоги на доходы, полученные за пределами страны. Важное ограничение: подавать на Platinum Card нельзя тем, кто ранее платил налоги США на доходы, полученные за рубежом, включая граждан США и иностранцев с ВНЖ.



Цели программы и финансовый эффект

Программа была утверждена в сентябре 2025 года после подписания соответствующего указа. Дональд Трамп объяснил, что инициатива направлена на привлечение в страну «очень успешных и продуктивных специалистов».

По оценкам министра торговли США Говарда Латника, проект способен принести более $100 млрд федеральному бюджету благодаря инвестициям и налоговым поступлениям.

Интрига для инвесторов

Программа Trump Gold Card сочетает политический пиар и инвестиционную стратегию: участники получают не только ВНЖ, но и возможность легально оставаться в США почти целый год, при этом Platinum Card открывает уникальные налоговые преимущества.

Для иностранных граждан это шанс обойти стандартные бюрократические сроки иммиграции, а для правительства — значительные финансовые поступления и привлечение квалифицированных специалистов.