«Американская мечта за $1 миллион»: Трамп запустил программу Trump Gold Card

В США официально стартовал прием заявок на новую программу получения вида на жительство, которую президент Дональд Трамп назвал «самым быстрым путем к гражданству». Инициатива получила название Trump Gold Card и предлагает иностранным инвесторам уникальную возможность ускоренного оформления ВНЖ за крупные финансовые взносы, сообщает Lada.kz со ссылкой на TruthSocial.
Белый дом создал специальный сайт для оформления карты, где потенциальные участники могут подать документы онлайн. Дональд Трамп анонсировал программу через собственную соцсеть TruthSocial, подчеркнув, что она открыта для «квалифицированных и проверенных соискателей».
В посте президент США опубликовал изображение «золотой карты», украшенной его портретом, Статуей Свободы, белоголовым орланом и американским флагом, а также поделился фотографией с самим собой, держащим карту в руках.
Программа предусматривает две категории карт:
Gold Card
Старт подачи заявок возможен после оплаты $15 тыс., которые включают обработку документов Министерством внутренней безопасности США.
Обладатели Gold Card получают ускоренный процесс получения вида на жительство.
Platinum Card
Пока карта не запущена, но уже открыт лист ожидания.
После официального старта иностранные граждане смогут внести $15 тыс. за обработку и $5 млн инвестиционного взноса.
Обладатели карты смогут находиться в США до 270 дней в году, не платя налоги на доходы, полученные за пределами страны.
Важное ограничение: подавать на Platinum Card нельзя тем, кто ранее платил налоги США на доходы, полученные за рубежом, включая граждан США и иностранцев с ВНЖ.
Программа была утверждена в сентябре 2025 года после подписания соответствующего указа. Дональд Трамп объяснил, что инициатива направлена на привлечение в страну «очень успешных и продуктивных специалистов».
По оценкам министра торговли США Говарда Латника, проект способен принести более $100 млрд федеральному бюджету благодаря инвестициям и налоговым поступлениям.
Программа Trump Gold Card сочетает политический пиар и инвестиционную стратегию: участники получают не только ВНЖ, но и возможность легально оставаться в США почти целый год, при этом Platinum Card открывает уникальные налоговые преимущества.
Для иностранных граждан это шанс обойти стандартные бюрократические сроки иммиграции, а для правительства — значительные финансовые поступления и привлечение квалифицированных специалистов.
