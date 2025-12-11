Зачем в Голландии детей учат плавать в сапогах и куртках

В Нидерландах плавание — это не просто спорт или развлечение. Здесь это жизненно необходимый навык, который с детства превращается в привычку. Российская блогер Наталья Коойман, переехавшая в Голландию после замужества за местного жителя, рассказала о необычной традиции, которая поразила её с первого дня, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Почему дети плавают в одежде и обуви

Причина удивительной практики кроется в географии и истории страны. Почти вся территория Нидерландов находится ниже уровня моря. Каналы, реки и озёра окружают города повсюду — стоит лишь оступиться, как можно оказаться в воде.

К тому же Нидерланды исторически страдали от наводнений, поэтому умение выживать в воде стало здесь обязательным навыком. Детей начинают учить плавать с четырёх лет, а особое внимание уделяется умению держаться на воде в обычной одежде, а не только в купальнике.

«Важно, чтобы ребёнок умел плыть в том, в чём может случайно оказаться в воде, — с курткой, сапогами, брюками», — объясняет Наталья.

Учёба превращается в экзамен на выживание

Обучение проходит в несколько этапов. На первых уроках дети осваивают базовые навыки плавания и уверенное поведение в воде. Затем наступает практический экзамен, который превращается в настоящую проверку выживания:

Ребёнок ныряет в бассейн в полном комплекте одежды: куртка, брюки, рубашка и сапоги.

Он плывёт десятки метров, постепенно снимая одежду, чтобы облегчить движения.

По пути нужно проплыть под препятствиями и суметь выбраться на бортик бассейна.

Каждое движение тщательно отслеживается инструктором.

Семья как поддержка, а не зритель

Особый акцент делается на поддержке родителей и родственников. За ходом экзамена наблюдают близкие, которые не просто аплодируют, но и помогают детям справляться с волнением. Такой подход формирует у детей уверенность, смелость и привычку действовать в стрессовой ситуации.

Голландская философия: не бояться воды, уметь выживать

Главная цель этой методики — не развлечь ребёнка, а научить его выживанию. В Нидерландах с детства формируют привычку не бояться воды, понимать её опасность и уметь действовать в экстренной ситуации.

Таким образом, голландские дети с малых лет получают необычный, но жизненно важный навык, который может спасти им жизнь в любой момент.