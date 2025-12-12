18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.12.2025, 19:03

Стакан томатного сока после еды: простая привычка, которая спасает сосуды

Новости Мира 0 443

Медики всё чаще говорят о небольших привычках, способных существенно поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Одной из таких привычек становится стакан томатного сока — выпитый в нужный момент, он помогает снизить риск тромбоза и укрепить сосуды, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: lifehacker.ru
Фото: lifehacker.ru

Почему момент после еды особенно важен

Особое внимание врачи советуют уделять питанию после тяжёлой еды. В этот период кровь становится более густой, а нагрузка на сосуды увеличивается. Именно в такие моменты стакан томатного сока может оказать ощутимую поддержку.

Ликопин: природная защита сосудов

Томатный сок богат ликопином — мощным антиоксидантом, который улучшает состояние эндотелия, внутренней оболочки сосудов. Благодаря этому снижается риск образования тромбов, а артерии сохраняют эластичность.

Кардиологи отмечают, что напиток особенно полезен после мясных блюд и жирной пищи. Ликопин помогает клеткам справляться с окислительным стрессом и снижает уровень «плохого» холестерина.

Калий и нормализация давления

Помимо ликопина, томатный сок содержит калий, который регулирует давление и поддерживает баланс жидкости в организме. Регулярное употребление напитка помогает не только сосудам, но и общему самочувствию.

Поддержка пищеварения и кровотока

Врачи-нутрициологи отмечают, что стакан томатного сока после еды стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчает усвоение тяжёлой пищи и снижает чувство тяжести.

Кроме того, после длительного сидения, например во время работы за компьютером или после перелёта, кровь становится более вязкой. В такие моменты стакан томатного сока мягко активизирует кровоток и снижает нагрузку на сосуды.

Результаты регулярного употребления

Наблюдения показывают, что регулярное включение томатного сока в рацион улучшает расширение сосудов — ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы.

Врач-нутрициолог Игорь Строков подчеркивает: всего один стакан в день способен поддержать сердце и снизить давление. Но наибольшую пользу он приносит именно после еды или длительного покоя.

Как выбрать сок

Диетологи рекомендуют выбирать натуральный томатный сок без соли и сахара. Консервированные или пакетированные варианты с добавками не дают того же эффекта.

Многие пациенты отмечают улучшение самочувствия уже через несколько недель: исчезает тяжесть после еды, снижается усталость, появляется больше энергии.

Не лекарство, а привычка

Кардиологи напоминают: речь не о лекарстве. Это простая привычка, которая работает в комплексе с правильным питанием и активным образом жизни.

Именно такие маленькие привычки формируют основу профилактики, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний без строгих диет и медикаментов.

Вывод: стакан натурального томатного сока после еды или длительного покоя — простой и доступный каждому шаг к здоровым сосудам и бодрости.

