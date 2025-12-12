Самолёт приземлился на крышу Toyota Camry в США (видео)

На автостраде I-95 во Флориде произошло событие, которое кажется сценой из фильма: небольшой самолёт Beechcraft 55 приземлился прямо на крышу легкового автомобиля. Происшествие случилось примерно в 17:45 по местному времени, когда движение на шоссе было особенно плотным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Для водителей в этот момент небо стало источником неожиданной опасности. В обычных условиях опасность на дороге исходит от машин, но в этот раз она буквально «свалилось с небес».

Причины экстренной посадки

По данным очевидцев, у самолёта отказали оба двигателя. Пилот, понимая, что на помощь никто не придёт и нужно действовать мгновенно, принял решение о вынужденной посадке. Масса самолёта составляла около 2 тонн, а внутри находились два человека.

Выбор места посадки был крайне ограничен: в час пик на I-95 машины двигались с минимальной скоростью, оставляя пилоту почти ноль возможностей для безопасного манёвра.

Столкновение с Toyota Camry

При заходе на глиссаду самолёт догнал ничего не подозревающую владелицу Toyota Camry 2023 года. Судя по описанию очевидцев, шасси самолёта сначала зацепило багажник, после чего воздушное судно полностью проехалось по крыше автомобиля, а затем скатилось вбок.

В результате воздействия инерции самолёт завертелся, словно волчок, и остановился на разделительной полосе шоссе, рядом с сильно поврежденной легковушкой.

Итоги происшествия

К счастью, несмотря на драматизм столкновения, никто не погиб. Все участники инцидента отделались ушибами и лёгкими травмами. Аплодисментов пилоту, как на гражданских авиалиниях после удачного экстренного приземления, не было — слишком необычным и шокирующим оказалось это столкновение.

Очевидцы отмечают, что точность попадания была удивительной, учитывая размеры и подвижность объектов: самолёт, управляемый в условиях отказа двигателей, буквально «выбрал» единственную цель на полном шоссе.

Редкий, но поучительный случай

Инцидент показывает, что даже в спокойную и солнечную погоду авиация может сталкиваться с непредсказуемыми ситуациями, а водителям стоит помнить, что опасность на дороге иногда может появиться не только из-за машин.