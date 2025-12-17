18+
16.12.2025, 20:13

Голова мужчины найдена в мусорном ведре после того, как он пожертвовал тело науке

Новости Мира

В США разгорелся скандал вокруг компании Bio Care, которая занималась передачей тел умерших «для медицинской науки». Случай Гарольда Дилларда, 56-летнего мужчины, ставшего жертвой сомнительных практик, вызвал широкий общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM
Фото: ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Пожертвование тела на науку: доверие и обман

Перед смертью Гарольд Диллард принял решение передать свое тело медицинской науке. Контакт с компанией Bio Care был установлен прямо в хосписе, где находился мужчина. Родственникам обещали, что тело будет использоваться для медицинских целей, включая операции по замене коленных суставов, а неиспользованные останки будут кремированы и возвращены семье бесплатно.

Дочери покойного, Фарре Фашолд, сообщили, что прах отца вернут в течение четырех-шести недель. Однако по истечении этого времени никаких известий не поступало. После многочисленных звонков руководителю компании Полу Монтано Фарре объяснили, что процесс пожертвования якобы задерживается. В конце концов ей по почте прислали пакет с зернистым веществом, которое, по словам женщины, «очевидно не было настоящим прахом».

«Посредничество тел»: легальная, но слабо регулируемая отрасль

СМИ выяснили, что Bio Care занималась так называемым «посредничеством тел» — сферой, которая формально легальна, но практически не регулируется законом. Компании такого типа получают тела умерших, расчленяют их и продают отдельные части медицинским и исследовательским учреждениям.

В ходе расследования полицией были обнаружены шокирующие детали:

  • Голова Гарольда Дилларда была найдена в мусорном контейнере.

  • Руки мужчины оказались в бочке с останками других людей.

  • На складе Bio Care власти обнаружили не менее 127 частей тел, принадлежащих 45 умершим.

  • Тела, по данным материалов дела, расчленялись грубыми инструментами, предположительно бензопилами.

Судебная практика и отсутствие четких законов

Несмотря на ужасающие находки, обвинения в мошенничестве против Пола Монтано были сняты. Прокуратура США заявила, что не смогла доказать наличие преступного умысла или нарушения закона.

По словам окружного прокурора:

«Владелец компании — плохой бизнесмен, но не преступник».

Отмечается, что в США отсутствуют четкие нормы, регулирующие обращение с телами умерших в подобных случаях, что создает юридические «серые зоны» для таких компаний.

Последствия для семьи: психологическая травма

Фарра Фашолд заявила, что случай нанес ей серьезный психологический вред. Женщина страдала от бессонницы и проходила длительную терапию, столкнувшись с посттравматическим стрессовым расстройством.

«Он прислал мне мешок с землей, утверждая, что это прах моего отца, в то время как тело моего отца было расчленено и выброшено вместе с другими останками. Это гораздо больше, чем просто неэтичный бизнес», — подчеркнула Фарра.

Итоги и общественный резонанс

Случай Гарольда Дилларда вновь поставил вопрос о необходимости строгого регулирования компаний, работающих с телами умерших. Общество и эксперты обращают внимание на этическую сторону подобных операций и на важность защиты прав родственников умерших.

