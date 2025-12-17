Голова мужчины найдена в мусорном ведре после того, как он пожертвовал тело науке

В США разгорелся скандал вокруг компании Bio Care, которая занималась передачей тел умерших «для медицинской науки». Случай Гарольда Дилларда, 56-летнего мужчины, ставшего жертвой сомнительных практик, вызвал широкий общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Перед смертью Гарольд Диллард принял решение передать свое тело медицинской науке. Контакт с компанией Bio Care был установлен прямо в хосписе, где находился мужчина. Родственникам обещали, что тело будет использоваться для медицинских целей, включая операции по замене коленных суставов, а неиспользованные останки будут кремированы и возвращены семье бесплатно.
Дочери покойного, Фарре Фашолд, сообщили, что прах отца вернут в течение четырех-шести недель. Однако по истечении этого времени никаких известий не поступало. После многочисленных звонков руководителю компании Полу Монтано Фарре объяснили, что процесс пожертвования якобы задерживается. В конце концов ей по почте прислали пакет с зернистым веществом, которое, по словам женщины, «очевидно не было настоящим прахом».
СМИ выяснили, что Bio Care занималась так называемым «посредничеством тел» — сферой, которая формально легальна, но практически не регулируется законом. Компании такого типа получают тела умерших, расчленяют их и продают отдельные части медицинским и исследовательским учреждениям.
В ходе расследования полицией были обнаружены шокирующие детали:
Голова Гарольда Дилларда была найдена в мусорном контейнере.
Руки мужчины оказались в бочке с останками других людей.
На складе Bio Care власти обнаружили не менее 127 частей тел, принадлежащих 45 умершим.
Тела, по данным материалов дела, расчленялись грубыми инструментами, предположительно бензопилами.
Несмотря на ужасающие находки, обвинения в мошенничестве против Пола Монтано были сняты. Прокуратура США заявила, что не смогла доказать наличие преступного умысла или нарушения закона.
По словам окружного прокурора:
«Владелец компании — плохой бизнесмен, но не преступник».
Отмечается, что в США отсутствуют четкие нормы, регулирующие обращение с телами умерших в подобных случаях, что создает юридические «серые зоны» для таких компаний.
Фарра Фашолд заявила, что случай нанес ей серьезный психологический вред. Женщина страдала от бессонницы и проходила длительную терапию, столкнувшись с посттравматическим стрессовым расстройством.
«Он прислал мне мешок с землей, утверждая, что это прах моего отца, в то время как тело моего отца было расчленено и выброшено вместе с другими останками. Это гораздо больше, чем просто неэтичный бизнес», — подчеркнула Фарра.
Случай Гарольда Дилларда вновь поставил вопрос о необходимости строгого регулирования компаний, работающих с телами умерших. Общество и эксперты обращают внимание на этическую сторону подобных операций и на важность защиты прав родственников умерших.
