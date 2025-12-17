18+
17.12.2025, 06:57

Верховный суд окончательно решил «дело Долиной»: квартира возвращена Полине Лурье

Новости Мира 0 1 194

Судебная сага вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках завершилась: Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на жильё за покупательницей Полиной Лурье, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: aif.ru
Фото: aif.ru

Верховный суд: квартира принадлежит Лурье

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отказала Ларисе Долиной в иске о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной. Решение вступает в силу немедленно.

Пресс-служба суда уточнила:

«Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она не покинет её добровольно, вопрос о выселении будет рассмотрен в нижестоящем суде».

Представитель Лурье Светлана Свириденко не смогла сдержать эмоций при оглашении решения, отметив: «Если раньше решение Хамовнического суда казалось нарушением правосудия, теперь я могу сказать, что правосудие есть».

Что говорит юрист: юридический прецедент для рынка недвижимости

Адвокат Дмитрий Мальбин (Verba Legal) отметил, что решение Верховного суда полностью соответствует закону и правоприменительной практике. Он уточнил, что дальнейшее рассмотрение вопроса о выселении в Мосгорсуде зависит от действий Долиной: если она добровольно освободит квартиру, иск Лурье о выселении будет признан утратившим предмет спора.

«Это решение важно не только для конкретного спора, но и для всего рынка недвижимости», — подчеркнул Мальбин, добавив, что добросовестные покупатели смогут использовать его как ориентир в аналогичных ситуациях.

Суд под пристальным вниманием общественности

Заседание Верховного суда собрало множество журналистов: к началу слушаний зал был заполнен, а онлайн-трансляция в соцсетях собрала 523 тыс. просмотров, став самой просматриваемой в истории суда.

Представитель Ларисы Долиной Мария Пухова просила закрыть процесс, опасаясь раскрытия «личной сферы» певицы. Суд отказал: открытость процесса позволила «каждому увидеть и услышать все аргументы сторон», отметил адвокат Мальбин.

Позиция Полины Лурье: сделка была осознанной

Адвокат Лурье подчеркнула, что квартира приобреталась не как инвестиция, а для себя и детей. Все этапы сделки, включая предварительный договор, внесение аванса и основной договор купли-продажи, были проведены осознанно, с участием обеих сторон.

Юрист отметила, что цена квартиры и способ расчетов соответствовали рыночным условиям, а претензии Долиной к «неосмотрительности» покупательницы не имеют оснований.

Позиция Ларисы Долиной: «я действовала в заблуждении»

Защита Долиной настаивала, что певица заключила сделку, находясь под влиянием мошенников, и полагала, что участвует в спецоперации по их поимке. По мнению адвоката, Долина не осознавала себя продавцом, и сделка была бы невозможна без введения в заблуждение.

При этом Пухова сообщила, что Долина готова вернуть Лурье 112 млн рублей, но вопрос единовременной выплаты оставила открытым.

Роль прокуратуры и мнения юристов

Прокурор поддержал нижестоящие решения, но предлагал применять двустороннюю реституцию — возврат сторон в исходное положение. Международная ассоциация юристов предупреждала, что отказ от такой практики может дестабилизировать рынок недвижимости, создавая опасный прецедент.

История мошенничества и уголовное дело

Скандал разгорелся летом 2024 года, когда Долина заявила о мошенниках, действовавших из Украины. Общий ущерб, по версии следствия, составил более 317 млн рублей. Четверо фигурантов были осуждены на сроки от 4 до 7 лет с обязанностью возместить ущерб, однако гражданский иск Долиной о взыскании 175 млн рублей остался без рассмотрения.

Итог: обе стороны — потерпевшие

Долина публично пообещала вернуть Лурье уплаченные средства. «Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — подчеркнула певица. Представитель Лурье уточнила, что предложение о рассрочке было отклонено.

6
1
0
