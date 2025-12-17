Гонконгский грипп атакует: как распознать первые опасные симптомы

Гонконгский грипп, один из штаммов сезонного вируса, может проявляться стремительно и приносить серьёзный дискомфорт уже в первые часы заболевания. Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, рассказала РИА Новости, на что стоит обратить внимание, чтобы распознать болезнь на раннем этапе, сообщает Lada.kz.
По словам врача, болезнь обычно начинается внезапно с высокой температуры — часто выше 38°C. Резкий скачок температуры является одним из самых надёжных признаков начала инфекции, отличающейся от обычной простуды.
Помимо жара, заболевшие могут ощущать выраженный озноб, а также ломоту в мышцах и суставах. Эти симптомы характерны для того, что организм активно борется с вирусом, и не стоит их игнорировать.
Гонконгский грипп может сопровождаться сильной головной болью, а также болезненностью при движении глаз. Такие признаки указывают на вовлечение нервной системы и требуют внимательного наблюдения за своим состоянием.
В ряде случаев заболевание сопровождается сухим кашлем, который может появиться через день или два после первых симптомов. Он отличается от привычного простудного кашля тем, что обычно сухой и раздражающий.
Ранняя диагностика гонконгского гриппа важна для своевременного лечения и предотвращения осложнений. Высокая температура, озноб, ломота в теле, головная боль и сухой кашель — первые сигналы организма о серьёзной инфекции. При появлении этих признаков эксперты рекомендуют обращаться к врачу и соблюдать режим покоя.
Комментарии0 комментарий(ев)