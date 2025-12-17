18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.12.2025, 07:30

Гонконгский грипп атакует: как распознать первые опасные симптомы

Новости Мира

Гонконгский грипп, один из штаммов сезонного вируса, может проявляться стремительно и приносить серьёзный дискомфорт уже в первые часы заболевания. Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, рассказала РИА Новости, на что стоит обратить внимание, чтобы распознать болезнь на раннем этапе, сообщает Lada.kz. 

© Shutterstock / FOTODOM / Jelena Stanojkovic
© Shutterstock / FOTODOM / Jelena Stanojkovic

Высокая температура — первый тревожный сигнал

По словам врача, болезнь обычно начинается внезапно с высокой температуры — часто выше 38°C. Резкий скачок температуры является одним из самых надёжных признаков начала инфекции, отличающейся от обычной простуды.

Озноб и ломота в теле

Помимо жара, заболевшие могут ощущать выраженный озноб, а также ломоту в мышцах и суставах. Эти симптомы характерны для того, что организм активно борется с вирусом, и не стоит их игнорировать.

Головная боль и дискомфорт в глазах

Гонконгский грипп может сопровождаться сильной головной болью, а также болезненностью при движении глаз. Такие признаки указывают на вовлечение нервной системы и требуют внимательного наблюдения за своим состоянием.

Кашель и другие проявления

В ряде случаев заболевание сопровождается сухим кашлем, который может появиться через день или два после первых симптомов. Он отличается от привычного простудного кашля тем, что обычно сухой и раздражающий.

Итог

Ранняя диагностика гонконгского гриппа важна для своевременного лечения и предотвращения осложнений. Высокая температура, озноб, ломота в теле, головная боль и сухой кашель — первые сигналы организма о серьёзной инфекции. При появлении этих признаков эксперты рекомендуют обращаться к врачу и соблюдать режим покоя.

Комментарии

0 комментарий(ев)
