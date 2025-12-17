Турция застыла перед «исчезновением» Мраморного моря

Во вторник жители прибрежного города Мармараэреглиси в провинции Текирдаг стали свидетелями необычного природного явления: Мраморное море внезапно отступило от берега примерно на 20 метров. Явление обнажило небольшие островки, а лодки, ранее находившиеся на воде, оказались на суше, вызывая тревогу у местного населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Научное объяснение явления

Специалисты Обсерватории Кандилли напоминают, что подобные случаи наблюдались и ранее. В 2023 году ученые отмечали: отступление воды чаще всего связано с перепадами атмосферного давления и метеорологическими факторами. Это явление не свидетельствует о приближении землетрясения, несмотря на тревожные предположения населения.

Сейсмическая угроза Мраморного моря

Тем не менее, ученые регулярно предупреждают о высокой сейсмической активности в регионе. Профессор сейсмологии и член совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган отмечает, что северо-анатолийский разлом проходит близко к Мраморному морю и Стамбулу. По его словам, город ожидает масштабное землетрясение магнитудой выше 7, однако точная дата предсказать невозможно.

Возможные последствия для Стамбула

Мэрия Стамбула провела расчеты потенциального ущерба. В случае землетрясения магнитудой 7,5:

Обрушится не менее 90 тысяч зданий.

Около 4,5 миллиона жителей потребуют временное жилье.

Страховые компании оценивают возможный ущерб в более 325 миллиардов долларов.

Эти цифры демонстрируют, насколько уязвимы города, расположенные на сейсмически активных территориях, и почему любое необычное природное явление привлекает особое внимание ученых и населения.

Метеорология против паники

Несмотря на тревожные кадры, эксперты советуют не спешить с выводами о надвигающемся катаклизме. Подобные отступления морской воды чаще всего являются кратковременными и безопасными для людей, хотя, безусловно, вызывают вопросы и интерес публики.