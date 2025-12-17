Секрет столетнего здоровья Дика Ван Дайка: алкоголь, сигареты и оптимизм

13 декабря 2025 года один из самых узнаваемых актеров Голливуда, Дик Ван Дайк, отметил свой 100-й день рождения. Издание People опубликовало интервью, в котором актер откровенно рассказал о своем пути к долголетию, подчеркивая не только личные привычки, но и внутренний настрой, позволивший ему прожить столетие, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Sthanlee Mirador/Sipa USA via Reuters

Борьба с зависимостями: откровения актера

На протяжении своей жизни Ван Дайк признавался, что страдал от различных зависимостей. Только после 50 лет он осознал масштаб своих проблем и начал искать помощь. Актер отмечает, что до этого момента борьба с привычками была слишком сложной — ему приходилось проходить лечение и даже лечь в больницу, чтобы справиться с ситуацией.

«Если мне что-то нравится, я не знаю меры. Я избавился от алкоголя и сигарет — и, наверное, именно поэтому я до сих пор здесь», — делится Ван Дайк.

Эти слова показывают, что отказ от вредных привычек сыграл ключевую роль в его долголетии.

Оптимизм и внутреннее спокойствие

Долголетие Ван Дайка, по его мнению, не ограничивается только отказом от вредного. Актер подчеркивает важность позитивного отношения к жизни: гнев, обида и ненависть разрушают человека изнутри, а спокойствие и радость помогают сохранить здоровье и бодрость на долгие годы.

Он отмечает, что за всю жизнь ему удалось никогда не испытывать ненависти к людям, и считает, что это сыграло не менее важную роль, чем физическое здоровье.

Карьера, которая вдохновляет

Дик Ван Дайк стал всемирно известным после роли в классическом фильме «Мэри Поппинс» (1964). За свою карьеру он снялся более чем в 50 проектах, включая культовый сериал «Коломбо» (1974) и фильмы «Ночь в музее» (2006) и другие. Его жизненный путь и творческая активность показывают, что долголетие часто сопряжено не только с личными привычками, но и с увлечением тем, что приносит радость и смысл.