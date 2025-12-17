Секрет столетнего здоровья Дика Ван Дайка: алкоголь, сигареты и оптимизм

13 декабря 2025 года один из самых узнаваемых актеров Голливуда, Дик Ван Дайк, отметил свой 100-й день рождения. Издание People опубликовало интервью, в котором актер откровенно рассказал о своем пути к долголетию, подчеркивая не только личные привычки, но и внутренний настрой, позволивший ему прожить столетие, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
На протяжении своей жизни Ван Дайк признавался, что страдал от различных зависимостей. Только после 50 лет он осознал масштаб своих проблем и начал искать помощь. Актер отмечает, что до этого момента борьба с привычками была слишком сложной — ему приходилось проходить лечение и даже лечь в больницу, чтобы справиться с ситуацией.
«Если мне что-то нравится, я не знаю меры. Я избавился от алкоголя и сигарет — и, наверное, именно поэтому я до сих пор здесь», — делится Ван Дайк.
Эти слова показывают, что отказ от вредных привычек сыграл ключевую роль в его долголетии.
Долголетие Ван Дайка, по его мнению, не ограничивается только отказом от вредного. Актер подчеркивает важность позитивного отношения к жизни: гнев, обида и ненависть разрушают человека изнутри, а спокойствие и радость помогают сохранить здоровье и бодрость на долгие годы.
Он отмечает, что за всю жизнь ему удалось никогда не испытывать ненависти к людям, и считает, что это сыграло не менее важную роль, чем физическое здоровье.
Дик Ван Дайк стал всемирно известным после роли в классическом фильме «Мэри Поппинс» (1964). За свою карьеру он снялся более чем в 50 проектах, включая культовый сериал «Коломбо» (1974) и фильмы «Ночь в музее» (2006) и другие. Его жизненный путь и творческая активность показывают, что долголетие часто сопряжено не только с личными привычками, но и с увлечением тем, что приносит радость и смысл.
