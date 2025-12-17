Смертельный совет TikTok: школьник напился собственной крови и попал в больницу

В столице подросток оказался на больничной койке после того, как попытался «повысить уровень гемоглобина» необычным способом — выпив собственную кровь. Инцидент произошёл с 17-летним юношей и вызвал широкий резонанс в социальных сетях, сообщает Lada.kz.

© Shutterstock

По информации Telegram-канала SHOT, молодой человек увидел ролик в TikTok, где автор утверждал, что такой метод якобы повышает гемоглобин. Подросток решил проверить это на себе.

Последствия эксперимента

Спустя короткое время после «приёма» крови юноше стало плохо: его начало рвать кровью, поднялась температура, а самочувствие стремительно ухудшалось. Родители вызвали скорую помощь, и мальчик был госпитализирован с признаками отравления.

Медики смогли стабилизировать состояние пациента и отметили, что причина его поступка крайне тревожна. «Врачи были шокированы таким заявлением. Сейчас пациент направлен к психиатру», — говорится в публикации SHOT.

TikTok как опасная школа экспериментов

Это далеко не первый случай, когда подростки повторяют рискованные действия из социальных сетей. Так, в Петербурге девушка сломала руку, решив снять ролик в TikTok за пару часов до собственной свадьбы. Она бежала по коридору отеля в свадебном платье, зацепилась за подол и упала. В больницу её доставили уже после церемонии.

Эксперты предупреждают: тренды в TikTok и других соцсетях порой содержат опасные советы, которые могут иметь серьёзные последствия для здоровья подростков.