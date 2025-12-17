18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.12.2025, 12:55

Без взлома и перехвата: в Сети появился инструмент для слежки за пользователями WhatsApp

Новости Мира

Исследователи кибербезопасности предупредили о появлении открытого инструмента, который позволяет отслеживать активность пользователей популярных мессенджеров WhatsApp и Signal всего по номеру телефона. Разработка опубликована на GitHub как PoC (Proof of Concept) и привлекает внимание специалистов и обычных пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как работает инструмент слежки

По словам разработчика, инструмент создан исключительно в исследовательских и образовательных целях. Он не позволяет читать переписку, но даёт возможность строить профили активности устройств.

Метод основан на особенностях работы протоколов доставки сообщений. Приложения автоматически отправляют служебные подтверждения получения данных, даже не проверяя содержание сообщений.

Анализируя время между отправкой запроса и получением ответа, можно определить:

  • Когда пользователь был активен;

  • Местоположение устройства;

  • Тип используемой сети;

  • Состояние экрана смартфона.

Риски для батареи и трафика

Эксперименты показали, что частые запросы через инструмент могут заметно разряжать аккумулятор.

  • На смартфонах iPhone и Android уровень заряда падал на 14–18% в час;

  • У Signal потери энергии составили около 1% за час.

Это подчеркивает, что даже «безобидные» аналитические инструменты могут влиять на повседневное использование устройств.

Советы экспертов по защите данных

Специалисты рекомендуют пользователям:

  1. Ограничивать передачу статусной информации в мессенджерах;

  2. Следить за обновлениями приложений и устанавливать новые версии;

  3. В WhatsApp включить настройку «Блокировать сообщения от неизвестных аккаунтов», которая снижает интенсивность потенциальных атак, хотя полностью угрозу не устраняет.

Политический и законодательный контекст

Недавние события показывают, что защита мессенджеров выходит за рамки технических вопросов.

  • Смена языка интерфейса смартфона не обходила блокировку WhatsApp.

  • Как отметил Игорь Бедеров, директор департамента расследований T.Hunter, блокировка действует на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки не помогают.

  • Роскомнадзор усилил меры контроля работы мессенджера, включая блокировку VPN и пресечение нарушений законодательства.

  • Эксперты предупреждают о росте мошеннических схем, связанных с обходом ограничений, и призывают пользователей проявлять цифровую бдительность.

Итог

Хотя инструмент, опубликованный на GitHub, носит исследовательский характер, он подчеркивает важность внимательного отношения к своим данным. Пользователи WhatsApp и Signal должны понимать, что даже без прямого доступа к переписке можно отслеживать активность устройств, и предпринимать меры для защиты личной информации.

