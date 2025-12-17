Австралийские ученые создали революционную батарею, способную работать более 5000 часов без подзарядки, при этом полностью безопасную для пользователей. Новая разработка обещает изменить рынок накопителей энергии и снизить зависимость от дефицитного лития, сообщает Lada.kz.

Фото: earth

Натрий вместо лития: доступный и безопасный

Исследователи из Университета Квинсленда разработали натриевую батарею с твердым, пластикоподобным ядром вместо традиционного жидкого электролита. Как отмечает портал Earth, такое решение значительно снижает риск перегрева и возгорания, делая устройство безопасным даже при длительной эксплуатации.

Использование натрия вместо лития снижает затраты и упрощает логистику: натрий — это обычная поваренная соль, которая широко доступна и легко добывается, в отличие от дефицитного лития. Это открывает путь к массовому производству аккумуляторов для энергетических станций и бытовых нужд.

Твердый электролит: защита от короткого замыкания

Обычные натриевые батареи используют жидкий электролит, в котором могут появляться дендриты — крошечные металлические «шипы», способные пробить внутренние слои аккумулятора. Эти шипы часто приводят к короткому замыканию и потере накопленной энергии, а в худших случаях — к пожару.

В новом прототипе жидкость заменена на твердый слой, что полностью исключает появление дендритов. Благодаря этому батарея становится безопасной и не требует громоздкой защитной упаковки.

Потенциал для энергетики будущего

Разработка, которой руководил доктор Чэн Чжан из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий (AIBN), рассчитана на аккумуляторные станции, хранящие возобновляемую энергию в сети.

Эксперты отмечают, что батареи на основе натрия могут существенно сократить расходы на материалы для крупных энергетических проектов, открывая дорогу к более устойчивым и безопасным системам хранения энергии по всему миру.