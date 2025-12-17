18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.12.2025, 16:18

Цена на серебро побила рекорд

Новости Мира 0 405

В начале торгов в среду, 17 декабря 2025 года, цена на серебро на американской бирже Comex впервые превысила отметку в $66 за тройскую унцию. По состоянию на 08:30 мск фьючерс на металл достиг $66,360, обновив свой исторический максимум. Позднее стоимость серебра продолжила расти и достигла $66,385 за унцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Рекордная динамика последних дней

Ранее рекордные значения были зафиксированы 9 и 12 декабря: тогда фьючерсы на серебро поднимались до $60,025 и $65,028 за унцию соответственно. Такие быстрые скачки цен говорят о высокой волатильности рынка драгоценных металлов и усиливающемся интересе инвесторов к серебру.

Мировая финансовая система под давлением

В сентябре заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отмечал рост мирового интереса к драгоценным металлам, прежде всего к золоту, объясняя это кризисом устаревшей финансовой системы, построенной на долларе США. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты может стимулировать дальнейший рост стоимости золота и других драгоценных металлов.

Прогнозы экспертов

Некоторые аналитики считают, что нынешний рост — это лишь начало. Они прогнозируют, что в ближайшем будущем стоимость тройской унции золота может вырасти до $35 тыс., что дополнительно подогревает интерес инвесторов к рынку серебра как более доступной альтернативе.

Почему это важно для Казахстана и мира

Для стран с развивающейся экономикой, таких как Казахстан, резкий рост цен на драгоценные металлы может означать как новые возможности для инвестиций, так и повышение стоимости импорта. Внимание инвесторов к серебру и золоту свидетельствует о глобальной переоценке рисков мировой финансовой системы.

3
0
0
