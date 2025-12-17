Названы смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi, которые станут небезопасны в 2026 году

В 2026 году сразу несколько десятков популярных смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco официально лишатся обновлений безопасности. Речь идет о моделях, выпущенных в 2022–2023 годах , срок жизненного цикла которых подходит к концу. Об этом сообщает профильный портал MeNow, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Xiaomi

Завершение поддержки означает, что устройства больше не будут получать исправления уязвимостей, что со временем сделает их менее безопасными для повседневного использования, особенно при работе с банковскими приложениями, мессенджерами и личными данными.

Почему смартфоны перестают обновляться

Компания Xiaomi применяет практику так называемого EOL-статуса (end of life) — момента, после которого производитель официально прекращает выпуск:

патчей безопасности,

обновлений системы Android,

системных исправлений.

Для большинства моделей, выпущенных до 2024 года, действуют следующие правила:

2–3 крупных обновления Android ,

около 4 лет обновлений безопасности.

По истечении этого срока смартфон формально считается устаревшим с точки зрения поддержки, даже если технически продолжает работать без ограничений.

Новая политика Xiaomi: больше обновлений для новых моделей

В последние годы компания изменила стратегию поддержки. Новые линейки смартфонов, включая Xiaomi 15T и будущие Xiaomi 17, будут получать:

обновления системы и безопасности в течение 5–6 лет ,

более длительную защиту от критических уязвимостей.

Однако эта расширенная политика не распространяется на устройства, выпущенные ранее. Именно поэтому в 2026 году сразу несколько популярных серий окажутся за пределами официальной поддержки.

Какие смартфоны Xiaomi первыми достигнут EOL

Среди флагманов бренда Xiaomi прекращение обновлений затронет в первую очередь серию Xiaomi 12:

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro — поддержка завершится в первом квартале 2026 года

Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Lite — обновления прекратятся в марте 2026 года

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro — последний патч безопасности выйдет в октябре 2026 года

После этих дат устройства официально перестанут получать защитные обновления.

Судьба популярных моделей Redmi Note

Линейка Redmi Note 12, которая остается одной из самых массовых, также попадет под сокращение поддержки:

Redmi Note 12 Pro+ 5G и Redmi Note 12 Pro 5G — обновления завершатся в октябре 2026 года

Redmi Note 12 5G и Redmi Note 12 4G — лишатся поддержки уже весной 2026 года

При этом большинство смартфонов Redmi, выпущенных до 2023 года, либо уже исключены из программы обновлений, либо достигнут статуса EOL в начале 2026 года.

Какие устройства Poco потеряют обновления

Под удар попадут и смартфоны бренда Poco, ориентированные на производительность и доступную цену:

Poco F5 — поддержка закончится в мае 2026 года

Poco X5 Pro 5G и Poco X5 5G — обновления прекратятся в первом квартале 2026 года

Ряд более ранних моделей, включая POCO F4, уже не получают обновлений безопасности на текущий момент.

Что означает конец обновлений для пользователей

Важно отметить, что после достижения статуса EOL:

смартфоны не перестают работать ,

все приложения продолжают запускаться,

пользователь по-прежнему может совершать звонки, пользоваться интернетом и мессенджерами.

Однако устройства:

перестают получать исправления уязвимостей ,

становятся более уязвимыми для вредоносного ПО,

со временем могут столкнуться с проблемами совместимости новых приложений.

Эксперты рекомендуют особенно внимательно отнестись к безопасности тем, кто использует такие смартфоны для банковских операций, хранения документов и личных данных.

Стоит ли менять смартфон в 2026 году

Для повседневного использования устаревшие модели могут оставаться пригодными еще несколько лет. Однако пользователям, для которых важны:

защита данных,

стабильная работа финансовых сервисов,

актуальные версии Android,

имеет смысл заранее задуматься о переходе на более новые устройства с длительным сроком поддержки.