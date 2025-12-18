«Жужжалка» снова говорит: тайное послание УВБ‑76 зашифровало странное слово

17 декабря радиостанция УВБ‑76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», снова вышла в эфир, передав зашифрованное сообщение. На этот раз сигнал состоял из одного слова — «татумари». Фиксировать активность станции помогает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает каждое появление «жужжалки» в эфире, сообщает Lada.kz.
Сообщение прозвучало в 16:37 по московскому времени и выглядело так:
Это первый за среду сигнал, который удалось зафиксировать.
За несколько дней до этого, 15 декабря, в эфире станции звучали загадочные наборы слов:
«бузотерка»
«лазомиг»
«линцокрин»
«входошунт»
Ранее, 11 декабря, «Жужжалка» также передавала четыре сообщения с набором непонятных слов:
«ершовуз»
«бермудский»
«жуирозагс»
«аульный»
Любители радиоперехватов и энтузиасты криптографии внимательно отслеживают эти сигналы, пытаясь разгадать их смысл.
Станция работает с конца 1970-х годов и в штатном режиме передает непрерывный жужжащий сигнал, который стал ее фирменной «визитной карточкой».
Прозвище «Жужжалка» станция получила именно за этот постоянный звук. По мнению радиолюбителей, УВБ‑76 — часть закрытой системы связи, созданной еще в СССР в эпоху Холодной войны, которая продолжает функционировать и сегодня.
Комментарии0 комментарий(ев)