«Жужжалка» снова говорит: тайное послание УВБ‑76 зашифровало странное слово

17 декабря радиостанция УВБ‑76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», снова вышла в эфир, передав зашифрованное сообщение. На этот раз сигнал состоял из одного слова — «татумари» . Фиксировать активность станции помогает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает каждое появление «жужжалки» в эфире, сообщает Lada.kz.

Фото: russian.rt.com

Странный сигнал среди обычного гудения

Сообщение прозвучало в 16:37 по московскому времени и выглядело так:

НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030

Это первый за среду сигнал, который удалось зафиксировать.

Предыдущие странные слова

За несколько дней до этого, 15 декабря, в эфире станции звучали загадочные наборы слов:

«бузотерка»

«лазомиг»

«линцокрин»

«входошунт»

Ранее, 11 декабря, «Жужжалка» также передавала четыре сообщения с набором непонятных слов:

«ершовуз»

«бермудский»

«жуирозагс»

«аульный»

Любители радиоперехватов и энтузиасты криптографии внимательно отслеживают эти сигналы, пытаясь разгадать их смысл.

История и легенда станции УВБ‑76

Станция работает с конца 1970-х годов и в штатном режиме передает непрерывный жужжащий сигнал, который стал ее фирменной «визитной карточкой».

Прозвище «Жужжалка» станция получила именно за этот постоянный звук. По мнению радиолюбителей, УВБ‑76 — часть закрытой системы связи, созданной еще в СССР в эпоху Холодной войны, которая продолжает функционировать и сегодня.