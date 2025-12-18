Россиянке грозит два года колонии за кражу солонки из кафе

В Ярославле прокуратура Кировского района направила в суд уголовное дело против 39-летней местной жительницы, обвиняемой в краже столовых принадлежностей из одного из городских кафе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: posuda40.ru

По данным следствия, женщина обедала в заведении и незаметно для персонала похитила со стола солонку и перечницу. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения, что позволило быстро установить личность злоумышленницы.

Сумма ущерба оценивается в 8 тысяч рублей

Руководство кафе оценило стоимость похищенного имущества в восемь тысяч рублей. Несмотря на кажущуюся «мелочь», действия посетительницы квалифицированы как уголовное преступление.

Уголовное преследование и возможное наказание

Против женщины возбуждено уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд для рассмотрения. Согласно законодательству, за кражу такого имущества обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.