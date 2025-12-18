Трамп обратился к нации

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором подвел итоги работы своей администрации за последний год. Трансляцию речи организовал Белый дом , сообщает Lada.kz.

Фото: Pool/Getty Images

В своей речи Трамп подчеркнул, что всего год назад Соединенные Штаты находились в кризисном состоянии, а сегодня страна стала «самой крутой в мире». По словам президента, при его вступлении в должность инфляция достигла самого высокого уровня за последние 48 лет.

«Они (демократы) вызвали хаос. Они создали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны», — заявил Трамп.

Достижения администрации: армия, мигранты и борьба с наркотиками

Президент отметил, что за 11 месяцев его команда добилась рекордных успехов:

Армия США стала «самой могущественной в мире».

Поток наркотиков, поступающих по морю, сократился на 94%.

Впервые за полвека наблюдается отток мигрантов из страны.

При этом Трамп не упомянул в своей речи ни Украину, ни Венесуэлу, что вызвало широкий резонанс в СМИ и политических кругах.

Венесуэла: ожидания и реальные действия

Ранее известный журналист Такер Карлсон предположил, что президент может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы. Это предположение получило широкое обсуждение, поскольку в ночь на 17 декабря Трамп действительно заявил о жестких мерах против Боливарианской Республики:

Введена «полная и всеобъемлющая блокада всех подсанкционных нефтяных танкеров», следующих в Венесуэлу и из нее.

Правительство страны признано террористической организацией.

Обвинения в краже активов США, включая крупнейшие нефтяные месторождения Венесуэлы.

Таким образом, хотя прямого упоминания Венесуэлы в обращении к нации не было, реальные действия администрации показывают жесткую позицию США по отношению к стране.