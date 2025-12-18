Межзвездный гость или инопланетный корабль? 3I/ATLAS засветился золотом

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который по мнению некоторых ученых может быть инопланетным кораблем, неожиданно изменил цвет под действием Солнца. Ранее тускло-красный объект стал золотистым, сообщает Lada.kz со ссылкой на британское издание Daily Star .

Фото: freepik

Химический состав и солнечное тепло: причины изменения цвета

По данным астрономов, перемена окраски объекта связана с его необычным химическим составом и воздействием солнечного тепла. Ранее комета меняла цвет с красного на зеленый, что уже вызывало интерес у исследователей. Сейчас она приобретает золотистый оттенок, что может указывать на химические реакции на поверхности объекта.

Журналисты отмечают, что такое изменение цвета по мере приближения к Солнцу некоторые ученые рассматривают как возможный знак «окончания путешествия» кометы через Солнечную систему.

Открытие и уникальные характеристики 3I/ATLAS

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Исследователи установили, что:

Это комета из другой звездной системы.

Она движется к Земле с высокой скоростью по необычной траектории.

Ее возраст превышает 7,5 миллиардов лет — на 3 миллиарда лет старше Солнца.

Эти особенности делают 3I/ATLAS уникальным объектом для наблюдения и изучения.

Гипотезы о возможном инопланетном происхождении

Существует предположение, что объект может быть не просто кометой, а космическим аппаратом инопланетного происхождения. В начале декабря астрофизики, изучая новые снимки, отметили:

В рентгеновском диапазоне 3I/ATLAS светится как двигатель космического корабля.

Свет объекта постоянный и чистый, похожий на включенную лампочку, а не мерцающий, как огонь.

Эти наблюдения усилили интерес ученых к гипотезе о том, что объект может быть управляемым аппаратом, а не обычной космической кометой.

Почему 3I/ATLAS привлекает внимание ученых

Необычный цвет и химический состав дают уникальную возможность изучить реакцию межзвездных объектов на солнечное тепло.

Высокая скорость и траектория пролета через Солнечную систему позволяют наблюдать редкое явление в реальном времени.

Возможные признаки искусственного происхождения вызывают дебаты среди астрофизиков и энтузиастов космоса по всему миру.

Межзвездный гость 3I/ATLAS продолжает привлекать внимание астрономов, и ближайшие недели станут критически важными для наблюдения за изменениями его состояния.