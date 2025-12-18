Межзвездный гость или инопланетный корабль? 3I/ATLAS засветился золотом

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который по мнению некоторых ученых может быть инопланетным кораблем, неожиданно изменил цвет под действием Солнца. Ранее тускло-красный объект стал золотистым, сообщает Lada.kz со ссылкой на британское издание Daily Star.
По данным астрономов, перемена окраски объекта связана с его необычным химическим составом и воздействием солнечного тепла. Ранее комета меняла цвет с красного на зеленый, что уже вызывало интерес у исследователей. Сейчас она приобретает золотистый оттенок, что может указывать на химические реакции на поверхности объекта.
Журналисты отмечают, что такое изменение цвета по мере приближения к Солнцу некоторые ученые рассматривают как возможный знак «окончания путешествия» кометы через Солнечную систему.
Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Исследователи установили, что:
Это комета из другой звездной системы.
Она движется к Земле с высокой скоростью по необычной траектории.
Ее возраст превышает 7,5 миллиардов лет — на 3 миллиарда лет старше Солнца.
Эти особенности делают 3I/ATLAS уникальным объектом для наблюдения и изучения.
Существует предположение, что объект может быть не просто кометой, а космическим аппаратом инопланетного происхождения. В начале декабря астрофизики, изучая новые снимки, отметили:
В рентгеновском диапазоне 3I/ATLAS светится как двигатель космического корабля.
Свет объекта постоянный и чистый, похожий на включенную лампочку, а не мерцающий, как огонь.
Эти наблюдения усилили интерес ученых к гипотезе о том, что объект может быть управляемым аппаратом, а не обычной космической кометой.
Необычный цвет и химический состав дают уникальную возможность изучить реакцию межзвездных объектов на солнечное тепло.
Высокая скорость и траектория пролета через Солнечную систему позволяют наблюдать редкое явление в реальном времени.
Возможные признаки искусственного происхождения вызывают дебаты среди астрофизиков и энтузиастов космоса по всему миру.
Межзвездный гость 3I/ATLAS продолжает привлекать внимание астрономов, и ближайшие недели станут критически важными для наблюдения за изменениями его состояния.
