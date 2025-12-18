18+
18.12.2025, 11:16

Мужчина похудел на 114 килограммов благодаря одному виду спорта

Новости Мира

26‑летний жительь Лондона Джордж Феррейра рассказал, как за год и девять месяцев ему удалось кардинально изменить образ жизни и значительно снизить вес. Своей историей он поделился с изданием Cambridgeshire Liveсообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Cambridgeshire Live
Фото: Cambridgeshire Live

Как начались проблемы с весом

По словам Феррейры, резкий набор веса начался, когда ему было 17 лет. Почувствовав самостоятельность и свободу выбора, он стал часто есть вне дома и увлекся фастфудом. Со временем питание превратилось в способ справляться с тревогой и негативными эмоциями.

Мужчина признается, что постепенно потерял контроль над ситуацией и осознавал опасность происходящего, но не мог остановиться. Он описывает тот период как путь, на котором вредные привычки буквально подтачивали его здоровье.

Медицинские риски и сложный выбор

К моменту, когда вес Джорджа достиг 248 килограммов, врачи предложили радикальное решение — хирургическое вмешательство. Однако он отказался от операции из‑за сильного страха перед наркозом и возможными осложнениями.

Этот момент стал для него переломным: Феррейра понял, что дальше откладывать изменения уже невозможно, и решил взять ответственность за свое здоровье на себя.

Возвращение к футболу как отправная точка

В марте 2024 года Джордж вспомнил о своей давней любви к футболу. Он начал участвовать в матчах, организованных специально для мужчин с избыточным весом, которые хотят постепенно улучшить физическую форму.

Первые тренировки оказались крайне тяжелыми — физическая нагрузка давалась с большим трудом. Однако поддержка со стороны команды и тренера сыграла решающую роль: мужчина почувствовал, что он не один, и это помогло ему не отказаться от идеи.

Небольшие, но устойчивые изменения в питании

Параллельно с тренировками Феррейра стал пересматривать рацион. Он не прибегал к жестким ограничениям, а начал с простых шагов: отказался от сладких газированных напитков в пользу воды и стал чаще выбирать более сбалансированные блюда вместо фастфуда.

По его словам, такие изменения оказались более реалистичными и помогли выработать устойчивые привычки, которые можно сохранять в долгосрочной перспективе.

Поддержка и внутренняя мотивация

Феррейра подчеркивает, что ключевым фактором успеха стала не только физическая активность, но и эмоциональная поддержка окружающих. Командный дух, вера тренера и собственное решение не сдаваться помогли ему двигаться вперед шаг за шагом.

Главный вывод из личного опыта

Подводя итог, Джордж отмечает, что перемены не обязательно должны быть резкими и радикальными. По его мнению, важнее продолжать движение, даже если шаги кажутся небольшими.

Он признается, что в какой‑то момент понял: либо он будет постепенно менять свою жизнь, либо просто исчезнет из нее. И он сознательно выбрал первый путь.




