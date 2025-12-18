18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.12.2025, 12:47

Психологи назвали фразу, которая гасит конфликты эффективнее извинений

Новости Мира 0 550

Специалисты в области психологии пришли к выводу, что привычные извинения далеко не всегда помогают наладить диалог и снять напряжение в конфликтной ситуации. Классическое «извини» нередко звучит как формальность и воспринимается собеседником скорее как попытка закрыть тему, чем как искреннее желание разобраться в причине спора, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

По словам экспертов, куда более действенным инструментом оказывается совсем другая фраза — «я понимаю». Именно она способна быстро снизить градус конфликта и вернуть разговор в конструктивное русло.

Почему извинения часто не срабатывают

Психологи отмечают, что во время эмоционального столкновения человек в первую очередь нуждается не в извинениях, а в ощущении, что его услышали. Слово «извини» может прозвучать автоматически, не затрагивая истинных чувств и переживаний оппонента.

В таких случаях собеседник продолжает ощущать несправедливость и непонимание, а конфликт лишь затягивается. Извинение без признания эмоций другой стороны редко приносит желаемый результат.

Сила фразы «я понимаю»

Совершенно иной эффект оказывает выражение понимания. Фраза «я понимаю» сигнализирует человеку, что его чувства и точка зрения имеют значение. Она демонстрирует внимание, уважение и готовность вникнуть в ситуацию, а не просто формально поставить точку в разговоре.

Как отмечает автор Дзен-канала «На понятном», ключевым механизмом здесь выступает валидация эмоций — признание права другого человека испытывать те чувства, которые у него возникли. Для большинства людей это становится первым шагом к успокоению и открытому диалогу.

Как работает психологический механизм

Когда человек слышит, что его понимают, у него снижается потребность защищаться и доказывать свою правоту любой ценой. Напряжение ослабевает, а агрессия постепенно сменяется готовностью обсуждать проблему.

Фраза «я понимаю» выстраивает эмоциональный мост между участниками конфликта. Она показывает, что собеседник не отвергает чувства оппонента и не обесценивает его переживания, а значит, диалог может продолжаться без взаимных обвинений.

Где этот приём особенно эффективен

Эксперты подчеркивают, что выражение понимания особенно важно в семейных конфликтах. В близких отношениях эмоциональная связь имеет решающее значение, и признание чувств партнёра помогает сохранить доверие даже в острых ситуациях.

Не менее полезен этот подход и в профессиональной среде. В рабочих спорах фраза «я понимаю» показывает коллегам или партнёрам готовность к сотрудничеству и поиску взаимовыгодного решения, а не к эскалации противостояния.

Как правильно использовать эту фразу

Чтобы техника действительно сработала, психологи советуют соблюдать несколько важных правил:

  • говорить спокойным и ровным тоном, без раздражения и сарказма;

  • вкладывать в слова искреннее желание понять собеседника;

  • выбирать подходящий момент, когда эмоции уже не зашкаливают;

  • сохранять открытую позу и поддерживать зрительный контакт.

Специалисты предупреждают: любая неискренность легко считывается и может дать противоположный эффект, усилив недоверие и напряжение.

Почему признание эмоций ведёт к компромиссу

После того как чувства другой стороны были признаны, разговор становится более предметным. Человеку проще услышать аргументы и обсуждать возможные решения, когда он чувствует уважение к своему внутреннему состоянию.

Психологи отмечают, что этот приём работает даже в критических обстоятельствах, помогая остановить нарастание агрессии. По их мнению, фраза «я понимаю» является универсальным инструментом, который помогает находить выход из большинства конфликтов и сохранять здоровые отношения.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь