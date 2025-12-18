Психологи назвали фразу, которая гасит конфликты эффективнее извинений

Специалисты в области психологии пришли к выводу, что привычные извинения далеко не всегда помогают наладить диалог и снять напряжение в конфликтной ситуации. Классическое «извини» нередко звучит как формальность и воспринимается собеседником скорее как попытка закрыть тему, чем как искреннее желание разобраться в причине спора, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам экспертов, куда более действенным инструментом оказывается совсем другая фраза — «я понимаю». Именно она способна быстро снизить градус конфликта и вернуть разговор в конструктивное русло.
Психологи отмечают, что во время эмоционального столкновения человек в первую очередь нуждается не в извинениях, а в ощущении, что его услышали. Слово «извини» может прозвучать автоматически, не затрагивая истинных чувств и переживаний оппонента.
В таких случаях собеседник продолжает ощущать несправедливость и непонимание, а конфликт лишь затягивается. Извинение без признания эмоций другой стороны редко приносит желаемый результат.
Совершенно иной эффект оказывает выражение понимания. Фраза «я понимаю» сигнализирует человеку, что его чувства и точка зрения имеют значение. Она демонстрирует внимание, уважение и готовность вникнуть в ситуацию, а не просто формально поставить точку в разговоре.
Как отмечает автор Дзен-канала «На понятном», ключевым механизмом здесь выступает валидация эмоций — признание права другого человека испытывать те чувства, которые у него возникли. Для большинства людей это становится первым шагом к успокоению и открытому диалогу.
Когда человек слышит, что его понимают, у него снижается потребность защищаться и доказывать свою правоту любой ценой. Напряжение ослабевает, а агрессия постепенно сменяется готовностью обсуждать проблему.
Фраза «я понимаю» выстраивает эмоциональный мост между участниками конфликта. Она показывает, что собеседник не отвергает чувства оппонента и не обесценивает его переживания, а значит, диалог может продолжаться без взаимных обвинений.
Эксперты подчеркивают, что выражение понимания особенно важно в семейных конфликтах. В близких отношениях эмоциональная связь имеет решающее значение, и признание чувств партнёра помогает сохранить доверие даже в острых ситуациях.
Не менее полезен этот подход и в профессиональной среде. В рабочих спорах фраза «я понимаю» показывает коллегам или партнёрам готовность к сотрудничеству и поиску взаимовыгодного решения, а не к эскалации противостояния.
Чтобы техника действительно сработала, психологи советуют соблюдать несколько важных правил:
говорить спокойным и ровным тоном, без раздражения и сарказма;
вкладывать в слова искреннее желание понять собеседника;
выбирать подходящий момент, когда эмоции уже не зашкаливают;
сохранять открытую позу и поддерживать зрительный контакт.
Специалисты предупреждают: любая неискренность легко считывается и может дать противоположный эффект, усилив недоверие и напряжение.
После того как чувства другой стороны были признаны, разговор становится более предметным. Человеку проще услышать аргументы и обсуждать возможные решения, когда он чувствует уважение к своему внутреннему состоянию.
Психологи отмечают, что этот приём работает даже в критических обстоятельствах, помогая остановить нарастание агрессии. По их мнению, фраза «я понимаю» является универсальным инструментом, который помогает находить выход из большинства конфликтов и сохранять здоровые отношения.
