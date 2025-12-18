18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.12.2025, 18:14

Месси в Индии получил часы за $1,2 млн: эксклюзивный подарок от миллиардера

Новости Мира 0 283

Лионель Месси, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины, совершил визит в Индию, где стал участником масштабного турне по четырем крупнейшим городам страны: Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Соцсети футболиста
© Соцсети футболиста

Легендарный футболист на индийском турне

По данным NDTV, во время пребывания в Индии Месси был удостоен роскошного подарка — эксклюзивных часов Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition" стоимостью более 1,2 миллиона долларов. Модель выпускается всего в 12 экземплярах, что делает подарок по-настоящему уникальным.

Визит в центр спасения дикой природы

В рамках программы пребывания в Индии аргентинский форвард посетил "Вантару" — центр спасения и охраны дикой природы, созданный Анантом Амбани, сыном индийского бизнесмена Мукеша Амбани, признанного самым богатым человеком страны.

Эта часть тура подчеркнула интерес Месси к экологическим инициативам и социальной ответственности, а также позволила спортсмену познакомиться с индийскими проектами по сохранению природы.

Конфликт с болельщиками в Калькутте

Не обошлось и без скандала. 13 декабря во время визита в Калькутту индийские фанаты устроили настоящий погром на стадионе "Солт-Лейк". Причиной возмущения стало слишком краткое пребывание Месси на арене.

Аргентинец должен был открыть 20-метровый памятник самому себе и сыграть несколько минут на поле. Вместо этого он лишь прошел по стадиону, помахал зрителям и покинул арену. Разгневанные фанаты выразили недовольство в виде актов вандализма, обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия и потребовали вернуть деньги за билеты.

По информации Франс Пресс, многие болельщики потратили на билет более 100 долларов — сумму, равную месячной зарплате для некоторых жителей Индии. Впоследствии полиция арестовала организатора события, а пострадавшим пообещали возврат средств.

Карьера Месси: достижения и рекорды

На момент индийского турне Лионель Месси 38 лет. За свою карьеру он добился невероятных успехов:

  • В сборной Аргентины: два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира (2022).

  • В клубах: десятикратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов с "Барселоной" (2005–2021), дважды чемпион Франции и обладатель Суперкубка с "Пари Сен-Жермен" (2021–2023).

  • В США: с 2023 года выступает за "Интер Майами", в декабре 2025 года стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS).

Месси также является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и национальной сборной Аргентины, что закрепляет его статус одной из самых значимых фигур в мировом футболе.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь