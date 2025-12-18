Месси в Индии получил часы за $1,2 млн: эксклюзивный подарок от миллиардера

Лионель Месси, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины, совершил визит в Индию, где стал участником масштабного турне по четырем крупнейшим городам страны: Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Соцсети футболиста

Легендарный футболист на индийском турне

По данным NDTV, во время пребывания в Индии Месси был удостоен роскошного подарка — эксклюзивных часов Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition" стоимостью более 1,2 миллиона долларов. Модель выпускается всего в 12 экземплярах, что делает подарок по-настоящему уникальным.

Визит в центр спасения дикой природы

В рамках программы пребывания в Индии аргентинский форвард посетил "Вантару" — центр спасения и охраны дикой природы, созданный Анантом Амбани, сыном индийского бизнесмена Мукеша Амбани, признанного самым богатым человеком страны.

Эта часть тура подчеркнула интерес Месси к экологическим инициативам и социальной ответственности, а также позволила спортсмену познакомиться с индийскими проектами по сохранению природы.

Конфликт с болельщиками в Калькутте

Не обошлось и без скандала. 13 декабря во время визита в Калькутту индийские фанаты устроили настоящий погром на стадионе "Солт-Лейк". Причиной возмущения стало слишком краткое пребывание Месси на арене.

Аргентинец должен был открыть 20-метровый памятник самому себе и сыграть несколько минут на поле. Вместо этого он лишь прошел по стадиону, помахал зрителям и покинул арену. Разгневанные фанаты выразили недовольство в виде актов вандализма, обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия и потребовали вернуть деньги за билеты.

По информации Франс Пресс, многие болельщики потратили на билет более 100 долларов — сумму, равную месячной зарплате для некоторых жителей Индии. Впоследствии полиция арестовала организатора события, а пострадавшим пообещали возврат средств.

Карьера Месси: достижения и рекорды

На момент индийского турне Лионель Месси 38 лет. За свою карьеру он добился невероятных успехов:

В сборной Аргентины: два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира (2022).

В клубах: десятикратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов с "Барселоной" (2005–2021), дважды чемпион Франции и обладатель Суперкубка с "Пари Сен-Жермен" (2021–2023).

В США: с 2023 года выступает за "Интер Майами", в декабре 2025 года стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS).

Месси также является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и национальной сборной Аргентины, что закрепляет его статус одной из самых значимых фигур в мировом футболе.