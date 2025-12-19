Британия ударила по «Татнефти» и «Русснефти»: новые санкции против российских компаний

Великобритания расширила санкционный список, включив в него российские нефтяные компании «Татнефть» и «Русснефть». Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов Соединённого Королевства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mkam.business-gazeta.ru

Какие компании попали под ограничения

В официальном документе Министерства финансов указано:

ПАО «Татнефть»

Публичное акционерное общество «Русснефть»

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении пяти физических лиц и девятнадцати организаций, связанных с деятельностью в России, Азербайджане, Пакистане и Узбекистане. В список также вошли российские компании и фирмы из ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

Предыстория ограничений

4 декабря Великобритания уже ввела санкции против Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ. Ограничения касались офицеров ведомства, которых обвиняют в организации враждебной деятельности на территории Украины и в Европе.

Санкции за киберактивность

В тот же день в санкционный список были внесены восемь россиян, причастных к действиям, классифицируемым как враждебная киберактивность.