Маленький утренний ритуал с гигантскими последствиями

Состояние сердца и сосудов зависит от множества факторов: питания, наследственности, образа жизни и ежедневных привычек. Несмотря на привычные рекомендации о здоровом питании, умеренных физических нагрузках и избегании стрессов, ученые и кардиологи предупреждают: важен даже самый первый час после пробуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По данным благотворительной организации British Heart Foundation, ишемическая болезнь сердца остается одной из главных причин смерти во всем мире, а сердечные приступы — частая причина экстренной госпитализации. Эти цифры подчеркивают необходимость контролировать не только образ жизни, но и утренние ритуалы.
Кардиолог доктор Сана Садоксаи утверждает, что многие люди по утрам делают одну ключевую ошибку: просыпаются и сразу погружаются в неподвижность. Они берут телефон, садятся в кресло или остаются в постели без движения.
По словам эксперта, именно в этот момент повышается артериальное давление, в сосудах начинают откладываться холестериновые бляшки, а риск метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает.
Доктор Садоксаи подчеркивает: утро должно быть активным, но не обязательно экстремально. Даже 5–7 минут простой зарядки способны запустить обменные процессы, разбудить организм и снизить нагрузку на сердце.
Примеры рекомендуемой активности:
Легкая растяжка и наклоны
Несколько приседаний или махов руками
Короткая дыхательная гимнастика
Эти простые действия помогают улучшить циркуляцию крови, снизить давление и предотвратить образование бляшек, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам.
Плохие утренние привычки могут быть коварнее, чем кажется: даже без явных симптомов они постепенно разрушают сердце. Начинать день с движения и активности — простой и эффективный способ защитить здоровье сосудов и снизить риски.
Важно: информация носит справочный характер и не заменяет консультацию специалиста. Любые изменения в образе жизни и физической активности лучше обсуждать с врачом.
Комментарии0 комментарий(ев)