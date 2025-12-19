Маленький утренний ритуал с гигантскими последствиями

Состояние сердца и сосудов зависит от множества факторов: питания, наследственности, образа жизни и ежедневных привычек. Несмотря на привычные рекомендации о здоровом питании, умеренных физических нагрузках и избегании стрессов, ученые и кардиологи предупреждают: важен даже самый первый час после пробуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: depositphotos.com

Сердце под угрозой: почему утро имеет значение

По данным благотворительной организации British Heart Foundation, ишемическая болезнь сердца остается одной из главных причин смерти во всем мире, а сердечные приступы — частая причина экстренной госпитализации. Эти цифры подчеркивают необходимость контролировать не только образ жизни, но и утренние ритуалы.

Опасная привычка, о которой вы не подозреваете

Кардиолог доктор Сана Садоксаи утверждает, что многие люди по утрам делают одну ключевую ошибку: просыпаются и сразу погружаются в неподвижность. Они берут телефон, садятся в кресло или остаются в постели без движения.

По словам эксперта, именно в этот момент повышается артериальное давление, в сосудах начинают откладываться холестериновые бляшки, а риск метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает.

Как «разбудить» сердце без изнурительных упражнений

Доктор Садоксаи подчеркивает: утро должно быть активным, но не обязательно экстремально. Даже 5–7 минут простой зарядки способны запустить обменные процессы, разбудить организм и снизить нагрузку на сердце.

Примеры рекомендуемой активности:

Легкая растяжка и наклоны

Несколько приседаний или махов руками

Короткая дыхательная гимнастика

Эти простые действия помогают улучшить циркуляцию крови, снизить давление и предотвратить образование бляшек, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам.

Итог

Плохие утренние привычки могут быть коварнее, чем кажется: даже без явных симптомов они постепенно разрушают сердце. Начинать день с движения и активности — простой и эффективный способ защитить здоровье сосудов и снизить риски.