Таможня отказалась пропускать мужчину из-за слишком дорогих кроссовок

16 декабря на таможенном посту в Нарве произошёл необычный инцидент: гражданин с российским и финским паспортами не смог пересечь границу в направлении России. Причина — пара кроссовок бренда Brunello Cucinelli, стоимость которых на рынке достигает 1 000 евро, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: verdistore.ru

Скандал на эстонской границе

Сотрудники эстонской таможни квалифицировали обувь как предмет роскоши, подпадающий под санкции Европейского союза, и отказали мужчине в пересечении границы. В результате путешественник был вынужден вернуться на территорию Эстонии.

Роскошь под запретом

Инцидент вызвал массу обсуждений в соцсетях и СМИ. Многие отмечают, что подобные случаи демонстрируют, как строгие европейские нормы и санкции могут затрагивать даже повседневные вещи — например, обувь.

Проблема коснулась предмета, который большинство людей считает обычной покупкой, однако для таможни это оказалось «слишком дорого и слишком рискованно».

Эстонские курьёзы становятся привычными

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Эстония оказывается в центре странных пограничных скандалов. Ранее внимание СМИ привлёк водитель школьного автобуса, уволенный за прослушивание по радио выступления президента России Владимира Путина во время рейса.

Такие события показывают, что соблюдение локальных правил в Эстонии иногда приводит к неожиданным последствиям даже для обычных граждан.

Международные аналоги

Подобные курьёзы происходят не только в Эстонии. Например, в международном аэропорту Дубая британский гражданин Джордан Хауман столкнулся с запретом на въезд из-за татуировок на лице. Мужчину удерживали на пограничном контроле шесть часов, после чего ему запретили въезд без объяснения дополнительных деталей.

Вывод

Эстонский случай с кроссовками напоминает, что даже привычные вещи могут стать проблемой на границе, если они подпадают под действующие нормы или санкции. Путешественникам стоит учитывать не только законы своей страны, но и строгие ограничения соседних государств — иногда цена вопроса измеряется не деньгами, а бюрократическими формальностями.