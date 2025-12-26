Возвращение Ивана Урганта на ТВ в 2026 году назвали возможным с «высокого позволения»

Телеведущий Иван Ургант, которого долгое время не было на экранах, может снова появиться на телевидении в 2026 году. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал известный музыкальный критик Сергей Соседов, отметив, что возвращение Урганта зависит от так называемого «высокого позволения», сообщает Lada.kz.
Сергей Соседов подчеркнул, что отсутствие Урганта на ТВ не означает его профессионального простоя. Напротив, ведущий успешно продолжает работу в других сферах:
ведет корпоративные мероприятия в России и за рубежом;
его приглашают крупные компании, а гонорары за выступления высоки;
сохраняет популярность благодаря своему таланту и харизме.
По мнению критика, Ургант обладает редким сочетанием остроумия, находчивости и харизмы, что делает его востребованным артистом. «Многие ждут его возвращения на телевидение, спрашивают: «Где Ургант?», – отметил Соседов.
Соседов не был удивлен запуском нового интернет-шоу Урганта. Критик подчеркнул, что ведущий способен успешно работать и вне эфирного телевидения, однако его возвращение на привычные телеканалы остаётся желанным для зрителей.
Критик отметил, что возвращение Урганта на телевидение затруднено из-за особенностей внутренней системы телеканалов. По словам Соседова:
Константин Эрнст, руководитель «Первого канала», хотел бы возобновить «Вечерний Ургант»;
проект официально не закрыт, но эфирное возвращение пока невозможно;
решение о возвращении зависит от «высокого позволения» со стороны вышестоящих инстанций, включая администрацию президента.
«Любой продюсер на телевидении с удовольствием взял бы Урганта на свой канал, но разрешение пока не получено», – пояснил критик.
Соседов уверен, что Ургант рано или поздно снова появится на экранах. Он предполагает следующие варианты развития событий:
разрешение о возвращении может быть инициировано «сверху», через запрос влиятельных лиц;
после получения разрешения сам Ургант сможет выбрать канал, на котором продолжит свою работу;
Первый канал выглядит наиболее вероятным местом его возвращения, но окончательное решение за ведущим.
«Если будет разрешено вернуть Урганта на ТВ, вопрос канала уже вторичен», – подчеркнул критик.
Возвращение Ивана Урганта на телевидение остаётся возможным в 2026 году, хотя пока зависит от «высокого позволения». Между тем ведущий продолжает успешно работать и за пределами ТВ, сохраняя популярность и интерес аудитории.
