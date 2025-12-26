18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.12.2025, 15:56

Возвращение Ивана Урганта на ТВ в 2026 году назвали возможным с «высокого позволения»

Новости Мира

Телеведущий Иван Ургант, которого долгое время не было на экранах, может снова появиться на телевидении в 2026 году. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал известный музыкальный критик Сергей Соседов, отметив, что возвращение Урганта зависит от так называемого «высокого позволения», сообщает Lada.kz. 

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Ургант уже активно работает вне телевидения

Сергей Соседов подчеркнул, что отсутствие Урганта на ТВ не означает его профессионального простоя. Напротив, ведущий успешно продолжает работу в других сферах:

  • ведет корпоративные мероприятия в России и за рубежом;

  • его приглашают крупные компании, а гонорары за выступления высоки;

  • сохраняет популярность благодаря своему таланту и харизме.

По мнению критика, Ургант обладает редким сочетанием остроумия, находчивости и харизмы, что делает его востребованным артистом. «Многие ждут его возвращения на телевидение, спрашивают: «Где Ургант?», – отметил Соседов.

Новый проект Урганта в интернете

Соседов не был удивлен запуском нового интернет-шоу Урганта. Критик подчеркнул, что ведущий способен успешно работать и вне эфирного телевидения, однако его возвращение на привычные телеканалы остаётся желанным для зрителей.

Причина отсутствия Урганта на ТВ

Критик отметил, что возвращение Урганта на телевидение затруднено из-за особенностей внутренней системы телеканалов. По словам Соседова:

  • Константин Эрнст, руководитель «Первого канала», хотел бы возобновить «Вечерний Ургант»;

  • проект официально не закрыт, но эфирное возвращение пока невозможно;

  • решение о возвращении зависит от «высокого позволения» со стороны вышестоящих инстанций, включая администрацию президента.

«Любой продюсер на телевидении с удовольствием взял бы Урганта на свой канал, но разрешение пока не получено», – пояснил критик.

Возможный сценарий возвращения

Соседов уверен, что Ургант рано или поздно снова появится на экранах. Он предполагает следующие варианты развития событий:

  • разрешение о возвращении может быть инициировано «сверху», через запрос влиятельных лиц;

  • после получения разрешения сам Ургант сможет выбрать канал, на котором продолжит свою работу;

  • Первый канал выглядит наиболее вероятным местом его возвращения, но окончательное решение за ведущим.

«Если будет разрешено вернуть Урганта на ТВ, вопрос канала уже вторичен», – подчеркнул критик.

Итог

Возвращение Ивана Урганта на телевидение остаётся возможным в 2026 году, хотя пока зависит от «высокого позволения». Между тем ведущий продолжает успешно работать и за пределами ТВ, сохраняя популярность и интерес аудитории.

