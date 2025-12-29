18+
Температура воды в Каспийском море
29.12.2025, 18:04

Россия меняет правила для иностранцев с 1 января 2026 года

Новости Мира 0 555

С 1 января 2026 года в России начнётся новая система проверки знаний иностранных граждан: все экзамены будут проходить исключительно в цифровом формате с применением дистанционных технологий. Цель нововведения — повысить прозрачность и объективность экзаменационных процедур, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Новая цифровая система тестирования

Как сообщили РИА Новости в Министерстве образования и науки РФ, мигранты теперь будут сдавать экзамены по:

  • Русскому языку как иностранному,

  • Истории России,

  • Основам российского законодательства.

Все тесты будут проводиться на компьютерах и с применением дистанционных технологий, что исключает влияние человеческого фактора на оценку знаний.

Подготовка и обновление экзаменационных материалов

Минобрнауки РФ уточняет, что сейчас ведутся подготовительные мероприятия для внедрения новой системы. Основные меры включают:

  • Ежемесячное обновление экзаменационных заданий,

  • Отказ от практики размещения ответов на задания в открытом доступе,

  • Обеспечение прозрачности и надежности всей экзаменационной процедуры.

Такая схема призвана сделать тестирование более справедливым и исключить возможность утечки информации о содержании экзамена.

Где можно сдать экзамен

На сегодняшний день экзамен доступен в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ, а также за пределами страны.

Контроль и надзор

За соблюдением правил проведения тестирования для иностранных граждан следит Рособрнадзор, который отвечает за качество, корректность и законность экзаменационных процедур.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь