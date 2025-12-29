Россия меняет правила для иностранцев с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России начнётся новая система проверки знаний иностранных граждан: все экзамены будут проходить исключительно в цифровом формате с применением дистанционных технологий. Цель нововведения — повысить прозрачность и объективность экзаменационных процедур, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Как сообщили РИА Новости в Министерстве образования и науки РФ, мигранты теперь будут сдавать экзамены по:
Русскому языку как иностранному,
Истории России,
Основам российского законодательства.
Все тесты будут проводиться на компьютерах и с применением дистанционных технологий, что исключает влияние человеческого фактора на оценку знаний.
Минобрнауки РФ уточняет, что сейчас ведутся подготовительные мероприятия для внедрения новой системы. Основные меры включают:
Ежемесячное обновление экзаменационных заданий,
Отказ от практики размещения ответов на задания в открытом доступе,
Обеспечение прозрачности и надежности всей экзаменационной процедуры.
Такая схема призвана сделать тестирование более справедливым и исключить возможность утечки информации о содержании экзамена.
На сегодняшний день экзамен доступен в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ, а также за пределами страны.
За соблюдением правил проведения тестирования для иностранных граждан следит Рособрнадзор, который отвечает за качество, корректность и законность экзаменационных процедур.
