Россия меняет правила для иностранцев с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России начнётся новая система проверки знаний иностранных граждан: все экзамены будут проходить исключительно в цифровом формате с применением дистанционных технологий. Цель нововведения — повысить прозрачность и объективность экзаменационных процедур, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Новая цифровая система тестирования

Как сообщили РИА Новости в Министерстве образования и науки РФ, мигранты теперь будут сдавать экзамены по:

Русскому языку как иностранному,

Истории России,

Основам российского законодательства.

Все тесты будут проводиться на компьютерах и с применением дистанционных технологий, что исключает влияние человеческого фактора на оценку знаний.

Подготовка и обновление экзаменационных материалов

Минобрнауки РФ уточняет, что сейчас ведутся подготовительные мероприятия для внедрения новой системы. Основные меры включают:

Ежемесячное обновление экзаменационных заданий,

Отказ от практики размещения ответов на задания в открытом доступе,

Обеспечение прозрачности и надежности всей экзаменационной процедуры.

Такая схема призвана сделать тестирование более справедливым и исключить возможность утечки информации о содержании экзамена.

Где можно сдать экзамен

На сегодняшний день экзамен доступен в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ, а также за пределами страны.

Контроль и надзор

За соблюдением правил проведения тестирования для иностранных граждан следит Рособрнадзор, который отвечает за качество, корректность и законность экзаменационных процедур.