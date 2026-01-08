Учёные объявили о начале новой космической гонки и массовых полётах людей на Луну

2026 год обещает стать переломным для мировой космонавтики. Сразу несколько государств и частных компаний планируют отправить к Луне свои аппараты — от пилотируемых облётов до автоматических посадок. После десятилетий, когда Луна оставалась лишь объектом наблюдений и редких миссий, она снова превращается в главный космический рубеж, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ixbt.com

Возрождение пилотируемых полётов: миссия Artemis II

Главным событием станет миссия Artemis II, которая впервые за почти 50 лет возродит пилотируемые полёты за пределы низкой околоземной орбиты после Apollo 17. Запуск ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion может состояться уже 6 февраля 2026 года, хотя окно возможностей продлится до весны.

Дата старта пока условна и может сдвинуться на март–апрель, в зависимости от готовности ракеты и экипажа. Перед этим предстоят ключевые испытания: специалисты проверят все системы, включая заправку топливом обеих ступеней SLS и работоспособность корабля Orion.

Предполагается, что Orion совершит облёт Луны по баллистической траектории без посадки, а затем вернётся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Продолжительность миссии оценивается примерно в десять суток, что делает её важным этапом подготовки к будущим длительным лунным экспедициям.

Китай ищет воду на Луне: миссия Chang’e-7

Китай активно готовит автоматическую станцию Chang’e-7, предназначенную для исследований южного полюса Луны. Аппарат объединяет орбитальный модуль, посадочную платформу, луноход и специальный зонд, способный исследовать труднодоступные кратеры. Основная цель миссии — обнаружение водяного льда, что является ключевым для будущих лунных баз и добычи ресурсов.

Частный сектор тоже выходит на лунную арену

Не остаётся в стороне и коммерческий сегмент. Аппарат Blue Ghost M2 от Firefly Aerospace планирует прилуниться на обратной стороне Луны, открывая новые возможности для исследований. Параллельно в орбиту выйдет европейский спутник Lunar Pathfinder, который обеспечит связь и поддержку посадочного модуля, а также примет участие в научных экспериментах.

Эти миссии показывают, что освоение Луны постепенно превращается из эксклюзивной прерогативы государств в совместное усилие частных компаний и международного научного сообщества.

Луна как новая арена для человечества

2026 год станет отправной точкой новой космической гонки, где конкуренция и сотрудничество будут идти рука об руку. Луна снова превращается в символ амбиций человечества — теперь уже не только как объект исследований, но и как потенциальная база для будущих колоний и ресурсов.