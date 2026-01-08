Учёные объявили о начале новой космической гонки и массовых полётах людей на Луну

2026 год обещает стать переломным для мировой космонавтики. Сразу несколько государств и частных компаний планируют отправить к Луне свои аппараты — от пилотируемых облётов до автоматических посадок. После десятилетий, когда Луна оставалась лишь объектом наблюдений и редких миссий, она снова превращается в главный космический рубеж, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Главным событием станет миссия Artemis II, которая впервые за почти 50 лет возродит пилотируемые полёты за пределы низкой околоземной орбиты после Apollo 17. Запуск ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion может состояться уже 6 февраля 2026 года, хотя окно возможностей продлится до весны.
Дата старта пока условна и может сдвинуться на март–апрель, в зависимости от готовности ракеты и экипажа. Перед этим предстоят ключевые испытания: специалисты проверят все системы, включая заправку топливом обеих ступеней SLS и работоспособность корабля Orion.
Предполагается, что Orion совершит облёт Луны по баллистической траектории без посадки, а затем вернётся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Продолжительность миссии оценивается примерно в десять суток, что делает её важным этапом подготовки к будущим длительным лунным экспедициям.
Китай активно готовит автоматическую станцию Chang’e-7, предназначенную для исследований южного полюса Луны. Аппарат объединяет орбитальный модуль, посадочную платформу, луноход и специальный зонд, способный исследовать труднодоступные кратеры. Основная цель миссии — обнаружение водяного льда, что является ключевым для будущих лунных баз и добычи ресурсов.
Не остаётся в стороне и коммерческий сегмент. Аппарат Blue Ghost M2 от Firefly Aerospace планирует прилуниться на обратной стороне Луны, открывая новые возможности для исследований. Параллельно в орбиту выйдет европейский спутник Lunar Pathfinder, который обеспечит связь и поддержку посадочного модуля, а также примет участие в научных экспериментах.
Эти миссии показывают, что освоение Луны постепенно превращается из эксклюзивной прерогативы государств в совместное усилие частных компаний и международного научного сообщества.
2026 год станет отправной точкой новой космической гонки, где конкуренция и сотрудничество будут идти рука об руку. Луна снова превращается в символ амбиций человечества — теперь уже не только как объект исследований, но и как потенциальная база для будущих колоний и ресурсов.
