В России с 9 января снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

С 9 января 2026 года в России вступает в силу новый закон, который снижает возраст обязательного принесения присяги при получении гражданства с 18 до 14 лет . Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, передает Lada.kz.

Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Ранее дети и подростки до 18 лет освобождались от этой процедуры, однако теперь они смогут официально подтвердить свою приверженность конституции и законам страны уже в подростковом возрасте.

Президент подписал закон: что изменилось

29 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон № 538-ФЗ, вносящий изменения в статьи 21 и 37 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Главное нововведение закона — снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет. По словам Машарова, это направлено на усиление патриотического воспитания и формирование сознательного отношения к гражданским обязанностям у молодежи.

Обязанности и последствия

Теперь при приобретении российского гражданства подростки старше 14 лет должны лично подписать текст присяги. Согласие родителей или законных представителей для этого не требуется.

Процедура предусматривает:

чтение текста присяги вслух;

заполнение специального бланка с указанием Ф.И.О.;

собственноручную подпись и дату.

Если присяга не будет принесена в течение одного года, решение о приеме в гражданство признают недействительным. Также оно может быть аннулировано при отказе от присяги или в случае смерти человека до момента ее принесения.

Только новые граждане

Важно отметить, что изменения касаются только лиц, приобретающих гражданство, а не тех, кто имеет его с рождения. Таким образом, все новые граждане с 14 лет смогут официально подтвердить свои гражданские права и обязанности.

Машаров подчеркнул, что закон нацелен на формирование у подростков осознанного отношения к государству и обществу, а также укрепление патриотического духа с раннего возраста.