США вводят визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии

С начала 2026 года США расширили программу визовых залогов, включив в неё граждан трех стран Центральной Азии — Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Изменения касаются заявителей на туристические и деловые визы категории B1/B2, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: esp.md

Суммы залога и порядок их определения

Размер визового залога может составлять 5, 10 или 15 тысяч долларов. Конкретная сумма определяется индивидуально во время собеседования с консульским сотрудником США.

Важный нюанс: внесение залога не является гарантией получения визы. Средства перечисляются через официальную платформу казначейства США Pay.gov только после подтверждения права заявителя на оформление визы.

Сроки вступления правил в силу

Для граждан Кыргызстана и Таджикистана новые правила начнут действовать с 21 января 2026 года .

Для граждан Туркменистана требования уже действуют с 1 января 2026 года.

Таким образом, изменения охватывают все три страны с начала нового года, однако даты вступления несколько различаются в зависимости от страны.

Ограничения по пунктам въезда и выезда

Обладатели виз B1/B2 могут въезжать и покидать США только через определённые международные аэропорты:

Бостон-Логан (Boston Logan International Airport)

Вашингтон (Washington Dulles International Airport)

Нью-Йорк — аэропорт имени Джона Кеннеди (John F. Kennedy International Airport)

Эта мера позволяет контролировать соблюдение правил пребывания и упрощает мониторинг визового залога.

Условия возврата и удержания залога

Сумма залога полностью возвращается, если:

заявитель покинул США в установленный срок;

не воспользовался визой;

получил отказ во въезде.

Однако средства удерживаются в случае нарушения условий, включая:

превышение срока пребывания;

незаконное нахождение на территории США;

подачу заявления на изменение неиммиграционного статуса, включая запросы на предоставление убежища.

Таким образом, залог становится инструментом финансового обеспечения соблюдения правил пребывания в стране.

Итоговое значение нововведения

Введение визового залога до $15 тысяч для граждан Центральной Азии демонстрирует усиление контроля над неиммиграционными потоками и повышает ответственность заявителей за соблюдение условий пребывания. Для большинства граждан это означает необходимость планирования финансов заранее и тщательного соблюдения сроков визы, чтобы избежать удержания средств.