08.01.2026, 19:44

Какую обувь врачи категорически запрещают носить зимой

Новости Мира 0 769

Зимой выбор обуви становится не просто вопросом стиля, а и здоровья. Эксперты предупреждают, что многие популярные модели могут вредить стопам и ногам, особенно в холодное время года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тесная обувь и высокий каблук: главные враги ног

Врач-флеболог Елена Смирнова из Юсуповской больницы Москвы рассказала РИА Новости, что зимой особенно важно избегать тесной обуви.

  • Почему это опасно: сжатие стопы и голени мешает нормальному венозному оттоку крови, что усиливает отеки и может привести к неприятным ощущениям, боли и хроническим проблемам с венами.

  • Каблуки и плоская подошва: по словам Смирновой, одинаково вредны как полностью плоская подошва, так и слишком высокий каблук. Оптимальная высота каблука для зимней обуви — 3–4 сантиметра. Такой каблук позволяет сохранять правильное положение стопы и снижает нагрузку на суставы.

Модные советы: какие модели выбирать

По мнению экспертов из мира моды, зимняя обувь может быть и стильной, и безопасной, если учитывать рекомендации врачей:

  • Елизавета Попова, руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров CDEK.Shopping, советует обратить внимание на удобные модели, такие как угги с декольте, лоферы и ботинки в стиле байкера.

  • Основной принцип: обувь должна быть комфортной, не сдавливать стопу и обеспечивать тепло в холодное время года.

Зимой страдают не только ноги: советы для волос

Сильный стресс зимой испытывают и волосы. Стилист Анна Жарова из «Золотого Яблока» отметила, что зимой волосы подвергаются постоянным нагрузкам:

  • На улице холодно и ветрено, в помещениях — сухой горячий воздух.

  • Постоянное ношение шапок, капюшонов и шарфов вызывает ломкость, сухость и электризацию волос. Кончики становятся особенно уязвимыми и сухими.

Совет специалистов: использовать увлажняющие средства для волос и выбирать головные уборы из мягких натуральных тканей, чтобы минимизировать негативное воздействие зимних условий.

