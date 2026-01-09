Плюются и спят прямо на улице: особенности жизни китайцев, которые шокируют иностранцев

Китай — страна, где привычное иностранцу кажется невероятным, а повседневное — полным сюрпризов. От странных детских штанишек до горячего чая в 40-градусную жару — жизнь здесь полна мелочей, которые бросаются в глаза сразу. Автор популярного Дзен-канала «Путешествия с фотокамерой» собрал 13 особенностей жителей Поднебесной, которые могут шокировать любого иностранца, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: volynko.livejournal.com

1. Штаны с дыркой и детская «свобода»

В Китае маленькие дети часто носят штанишки с разрезом сзади — их используют вместо подгузников. До четырёх лет малыши справляют нужду прямо на улице, а иногда даже в транспорте. Для местных это абсолютно естественно, но для туристов выглядит по-настоящему непривычно.

2. Непривычные туалеты

Общественные туалеты в Китае чаще всего — это напольные унитазы. Китайцы считают, что такая поза для дефекации самая естественная и полезная для здоровья. Туристам приходится быстро учиться «новой культуре гигиены».

3. Избалованные дети

Политика «одного ребёнка» сделала детей центром вселенной. В кафе или на улице 5-летний малыш может громко кричать, бегать между столами и приставать к прохожим — и родители считают это нормой.

4. Электронная страна

Наличные деньги в Китае почти не нужны. Оплата через WeChat Pay и Alipay — стандарт. Туристы сталкиваются с трудностями: не все приложения поддерживают иностранные карты, а привычные наличные могут просто не пригодиться.

5. Плевки — вопрос здоровья

Громкое плевание на улице для китайцев — это не дурной тон, а элемент заботы о здоровье. В условиях смога нужно регулярно очищать дыхательные пути, и плевки стали частью повседневной жизни.

6. Сон прямо на улице

Многие жители Китая любят поспать после обеда. Парки, скамейки и даже метро превращаются в спальные места. Офисные сотрудники «отключаются» на полчаса, а прохожие к этому относятся спокойно.

7. Кипяток вместо воды

Даже в жару местные предлагают горячий чай. Если турист попросит воду, принесут кипяток. Китайцы считают, что холодные напитки вредны для здоровья, а горячие помогают поддерживать внутренний баланс организма.

8. Гостеприимство с нюансами

Жители Поднебесной невероятно доброжелательны. Могут буквально довести туриста до нужного места или помочь с дорогой. Но в больших городах стоит быть осторожным: профессиональные мошенники умеют ловко разговаривать по-английски и заманивают в дорогие кафе.

9. Отсутствие личных границ

В провинции туриста могут потрогать, сфотографировать и подойти слишком близко. Для китайцев это норма, а иностранцу порой кажется чрезмерной настойчивостью.

10. Зимние «сюрпризы»

Отопление в южных городах практически отсутствует, и зимой в помещениях может быть +10°C при положительной температуре на улице. Северные города снабжены центральным отоплением, но юг готовит туристам настоящий холодный сюрприз.

11. Забавная логистика

В Пекине автомобили с чётными и нечётными номерами ездят по строго определённым дням. Для гидов это значит необходимость иметь две машины для одной группы. Система кажется сложной, но помогает контролировать движение в мегаполисе.

12. Камеры повсюду

В аэропортах, на железных дорогах и в музеях контроль тотальный: отпечатки пальцев, паспорт, сканирование лица. Однако на улицах жители ведут себя спокойно. С одной стороны — ощущение надзора, с другой — свободы на каждом шагу.

13. Разбрасывают мусор повсюду

Китайцы разбрасывают мусор везде, где можно и нельзя. Для них нормально съесть мороженое и бросить стаканчик прямо под ноги на улице. Или в поезде, или в автобусе. Это не считается чем-то предосудительным или стыдным.

Китай — страна контрастов, где каждая деталь удивляет и удивляет снова. Здесь привычки и странности сливаются в уникальный калейдоскоп, который иностранцу стоит увидеть хотя бы раз в жизни.