Стоимость поездок на такси в России резко вырастет

С 2026 года россиян ожидает ощутимое повышение тарифов на поездки на такси. Специалисты связывают это с ростом цен на автомобили, увеличением расходов на обслуживание и новыми законодательными ограничениями в отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: banki.ru

Прогноз роста тарифов

По словам Валерия Корнеева, председателя союза «Цифровой мир», стоимость поездок может увеличиться примерно на 15–18%. При этом другие эксперты, цитируемые телеканалом «Царьград», считают, что рост цен может достигнуть 30%.

«Повышение тарифов связано с рядом факторов, включая подорожание автомобилей и рост затрат на их обслуживание», — отмечает Корнеев.

Финансовые факторы для таксистов

Эксперт также прокомментировал возможное влияние ставок Центрального банка:

Ожидается, что ставка ЦБ в 2026 году может снизиться до 10–12% , а возможно, и ниже.

Это потенциально позволит таксистам уменьшить затраты на обслуживание и лизинг автомобилей.

Однако заметное снижение цен на услуги такси возможно не раньше 2027 года, пояснил Корнеев.

Таким образом, в краткосрочной перспективе пассажирам придётся готовиться к увеличению стоимости поездок.

Введение закона о локализации такси

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый закон о локализации такси, который будет регулировать работу водителей и автопарков:

Разрешено использование только определённых моделей автомобилей .

В списке, составленном осенью 2025 года, значатся Lada, УАЗ, «Москвич» и Voyah .

Перечень разрешённых моделей может быть расширен в будущем, уточнили в Минпромторге.

Это нововведение также станет одним из факторов роста стоимости поездок, так как водителям придётся адаптироваться к новым требованиям и покупать либо арендовать определённые машины.

Динамическое ценообразование

Валерий Корнеев напомнил, что в 2025 году средняя стоимость поездки на такси в Москве составляла около 900 рублей. При этом агрегаторы используют систему динамического ценообразования, которая учитывает множество факторов:

Расстояние поездки.

Время суток — ночные тарифы выше дневных.

Состояние дорожного движения — пробки повышают стоимость.

Погодные условия — снег, дождь или гололёд могут увеличить тариф.

Дополнительные услуги — перевозка багажа, животных, детских кресел и др.

Это означает, что фактическая цена поездки может сильно отличаться от базового тарифа в зависимости от ситуации.

Итоги

Рост тарифов на такси в России в 2026 году будет обусловлен сразу несколькими факторами:

Увеличение стоимости автомобилей и расходов на их обслуживание.

Новые законодательные требования по локализации такси.

Особенности динамического ценообразования, влияющие на реальную стоимость поездки.

Эксперты советуют пассажирам заранее планировать расходы на такси и учитывать возможные колебания цен в зависимости от времени, погодных условий и маршрута.