Трамп освободил россиян из экипажа захваченного США танкера «Маринера»

Российский нефтетанкер «Маринера», ранее зафрахтованный частным трейдером под флагом Гайаны, был задержан военными США 7 января 2026 года в Северной Атлантике. Американские власти объяснили свои действия тем, что не получили подтверждения от правительства Гайаны о том, что судно действительно имеет право плавать под этим флагом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Судно отказалось подчиниться требованиям США и изменить курс в порт США.
После отказа капитан сменил название судна и получил временную регистрацию под российским флагом от капитана порта Сочи, который имел на это полномочия.
Рейс танкера носил чисто коммерческий характер, без военной или политической цели.
На борту «Маринеры» находились:
20 граждан Украины,
6 граждан Грузии, включая капитана,
2 гражданина России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ответ на дипломатические обращения России Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан.
«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — заявила Захарова.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка американских военных на танкер «Маринера» в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
8 января официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметил, что действия США по захвату иностранных судов нарушают международное право. Китай выразил протест против вмешательства в суверенитет и безопасность других стран.
Изначально: Танкер «Маринера» зафрахтован под флагом Гайаны.
7 января 2026: США задерживают судно в Северной Атлантике за нарушение санкционного режима.
Смена флага: Капитан меняет название судна и получает временную регистрацию под российским флагом.
Дипломатическое обращение: Россия обращается к США с просьбой о освобождении своих граждан.
Решение Трампа: Российские граждане освобождены, организуются меры по возвращению на Родину.
Двое российских граждан, находившихся на танкере «Маринера», возвращаются на родину.
Международное сообщество продолжает обсуждать легальность действий США в отношении иностранных судов.
Россия и Китай выразили критику действий США, ссылаясь на нарушения международного права.
