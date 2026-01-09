Трамп освободил россиян из экипажа захваченного США танкера «Маринера»

Российский нефтетанкер «Маринера», ранее зафрахтованный частным трейдером под флагом Гайаны, был задержан военными США 7 января 2026 года в Северной Атлантике. Американские власти объяснили свои действия тем, что не получили подтверждения от правительства Гайаны о том, что судно действительно имеет право плавать под этим флагом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.