18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.01.2026, 14:51

Трамп освободил россиян из экипажа захваченного США танкера «Маринера»

Новости Мира 0 418

Российский нефтетанкер «Маринера», ранее зафрахтованный частным трейдером под флагом Гайаны, был задержан военными США 7 января 2026 года в Северной Атлантике. Американские власти объяснили свои действия тем, что не получили подтверждения от правительства Гайаны о том, что судно действительно имеет право плавать под этим флагом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Страница Европейского командования ВС США (EUCOM) в соцсетях
© Photo : Страница Европейского командования ВС США (EUCOM) в соцсетях

Задержание танкера «Маринера» в Северной Атлантике

  • Судно отказалось подчиниться требованиям США и изменить курс в порт США.

  • После отказа капитан сменил название судна и получил временную регистрацию под российским флагом от капитана порта Сочи, который имел на это полномочия.

  • Рейс танкера носил чисто коммерческий характер, без военной или политической цели.

Состав экипажа

На борту «Маринеры» находились:

  • 20 граждан Украины,

  • 6 граждан Грузии, включая капитана,

  • 2 гражданина России.

Решение Трампа об освобождении россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ответ на дипломатические обращения России Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — заявила Захарова.

Реакция России и международная оценка

  • Минтранс РФ подчеркнул, что высадка американских военных на танкер «Маринера» в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

  • 8 января официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметил, что действия США по захвату иностранных судов нарушают международное право. Китай выразил протест против вмешательства в суверенитет и безопасность других стран.

Хронология событий

  1. Изначально: Танкер «Маринера» зафрахтован под флагом Гайаны.

  2. 7 января 2026: США задерживают судно в Северной Атлантике за нарушение санкционного режима.

  3. Смена флага: Капитан меняет название судна и получает временную регистрацию под российским флагом.

  4. Дипломатическое обращение: Россия обращается к США с просьбой о освобождении своих граждан.

  5. Решение Трампа: Российские граждане освобождены, организуются меры по возвращению на Родину.

Итоги

  • Двое российских граждан, находившихся на танкере «Маринера», возвращаются на родину.

  • Международное сообщество продолжает обсуждать легальность действий США в отношении иностранных судов.

  • Россия и Китай выразили критику действий США, ссылаясь на нарушения международного права.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь