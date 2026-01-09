Найден способ определить риск нескольких заболеваний на годы вперед

Учёные из Каролинского института (Швеция) сделали важное открытие: всего семь биомаркеров крови способны предсказать, у каких пожилых людей с высокой вероятностью разовьётся сразу несколько хронических заболеваний — и даже спрогнозировать скорость их прогрессирования. Исследование опубликовано в престижном научном журнале Nature Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Речь идёт о явлении, называемом мультиморбидностью — состоянии, при котором у человека одновременно присутствует несколько хронических заболеваний.
Мультиморбидность особенно распространена среди людей старше 60 лет.
Она существенно снижает качество жизни, ограничивая физические и когнитивные способности.
Одновременно возрастает нагрузка на систему здравоохранения: требуется комплексное наблюдение, многопрофильное лечение и частые госпитализации.
Понимание факторов, которые предсказывают развитие мультиморбидности, важно как для индивидуальной медицины, так и для здравоохранительной политики в целом.
Исследователи проанализировали данные более 2200 жителей Стокгольма старше 60 лет, чтобы понять, какие биомаркеры крови отражают будущие риски заболеваний.
В общей сложности было измерено 54 биомаркера, связанных с:
воспалением,
обменом веществ,
состоянием сосудов,
нейродегенерацией (процессами старения и гибели нервных клеток).
После первичных анализов учёные наблюдали за состоянием здоровья участников в течение 15 лет, фиксируя появление новых заболеваний и их комбинаций.
Результаты показали, что для прогнозирования риска мультиморбидности достаточно небольшого набора показателей. Особенно важными оказались семь биомаркеров:
GDF-15 — белок, участвующий в стресс-реакциях и метаболизме.
HbA1c — показатель среднего уровня сахара в крови, отражает риск диабета.
Цистатин C — маркер функции почек и воспалительных процессов.
Лептин — гормон, регулирующий обмен энергии и аппетит.
Инсулин — ключевой гормон углеводного обмена.
Эти пять маркеров помогали предсказать не только наличие заболеваний, но и их типичные сочетания — например, сердечно-сосудистые патологии вместе с диабетом или заболеваниями почек.
Альбумин — основной белок крови, отражающий общее состояние организма и питание.
Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) — фермент печени, связанный с метаболизмом и окислительным стрессом.
Эти два показателя помогали определить, насколько быстро происходило накопление хронических заболеваний у конкретного человека.
Чтобы проверить устойчивость выводов, шведские учёные протестировали модель на независимой группе пожилых людей в США.
Аналогичные закономерности подтвердились, что усиливает достоверность исследования.
Авторы отметили, что ключевую роль в развитии мультиморбидности играют:
нарушения обмена веществ,
дисбаланс энергетических процессов,
реакция организма на хронический стресс.
Это открытие имеет важные последствия для медицины:
Возможность раннего выявления людей с высоким риском мультиморбидности.
Персонализированные программы профилактики, включая контроль сахара, физическую активность и питание.
Планирование медицинских ресурсов и комплексного ухода за пожилыми пациентами.
По словам авторов, интеграция таких биомаркеров в практику позволит не только предотвратить развитие нескольких хронических заболеваний одновременно, но и значительно повысить качество жизни пожилых людей.
Комментарии0 комментарий(ев)