09.01.2026, 15:52

Найден способ определить риск нескольких заболеваний на годы вперед

Новости Мира 0 296

Учёные из Каролинского института (Швеция) сделали важное открытие: всего семь биомаркеров крови способны предсказать, у каких пожилых людей с высокой вероятностью разовьётся сразу несколько хронических заболеваний — и даже спрогнозировать скорость их прогрессирования. Исследование опубликовано в престижном научном журнале Nature Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мультиморбидность: серьёзная проблема старения

Речь идёт о явлении, называемом мультиморбидностью — состоянии, при котором у человека одновременно присутствует несколько хронических заболеваний.

  • Мультиморбидность особенно распространена среди людей старше 60 лет.

  • Она существенно снижает качество жизни, ограничивая физические и когнитивные способности.

  • Одновременно возрастает нагрузка на систему здравоохранения: требуется комплексное наблюдение, многопрофильное лечение и частые госпитализации.

Понимание факторов, которые предсказывают развитие мультиморбидности, важно как для индивидуальной медицины, так и для здравоохранительной политики в целом.

Долгосрочное исследование в Стокгольме

Исследователи проанализировали данные более 2200 жителей Стокгольма старше 60 лет, чтобы понять, какие биомаркеры крови отражают будущие риски заболеваний.

  • В общей сложности было измерено 54 биомаркера, связанных с:

    • воспалением,

    • обменом веществ,

    • состоянием сосудов,

    • нейродегенерацией (процессами старения и гибели нервных клеток).

  • После первичных анализов учёные наблюдали за состоянием здоровья участников в течение 15 лет, фиксируя появление новых заболеваний и их комбинаций.

Семь ключевых маркеров крови

Результаты показали, что для прогнозирования риска мультиморбидности достаточно небольшого набора показателей. Особенно важными оказались семь биомаркеров:

Маркеры, связанные с типичными сочетаниями болезней

  1. GDF-15 — белок, участвующий в стресс-реакциях и метаболизме.

  2. HbA1c — показатель среднего уровня сахара в крови, отражает риск диабета.

  3. Цистатин C — маркер функции почек и воспалительных процессов.

  4. Лептин — гормон, регулирующий обмен энергии и аппетит.

  5. Инсулин — ключевой гормон углеводного обмена.

Эти пять маркеров помогали предсказать не только наличие заболеваний, но и их типичные сочетания — например, сердечно-сосудистые патологии вместе с диабетом или заболеваниями почек.

Маркеры, показывающие скорость ухудшения здоровья

  1. Альбумин — основной белок крови, отражающий общее состояние организма и питание.

  2. Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) — фермент печени, связанный с метаболизмом и окислительным стрессом.

Эти два показателя помогали определить, насколько быстро происходило накопление хронических заболеваний у конкретного человека.

Надёжность результатов подтверждена международным исследованием

Чтобы проверить устойчивость выводов, шведские учёные протестировали модель на независимой группе пожилых людей в США.

  • Аналогичные закономерности подтвердились, что усиливает достоверность исследования.

  • Авторы отметили, что ключевую роль в развитии мультиморбидности играют:

    • нарушения обмена веществ,

    • дисбаланс энергетических процессов,

    • реакция организма на хронический стресс.

Практическое значение исследования

Это открытие имеет важные последствия для медицины:

  • Возможность раннего выявления людей с высоким риском мультиморбидности.

  • Персонализированные программы профилактики, включая контроль сахара, физическую активность и питание.

  • Планирование медицинских ресурсов и комплексного ухода за пожилыми пациентами.

По словам авторов, интеграция таких биомаркеров в практику позволит не только предотвратить развитие нескольких хронических заболеваний одновременно, но и значительно повысить качество жизни пожилых людей.

0
0
0
