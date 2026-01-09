18+
09.01.2026, 18:12

Полсотни голодных овец захватили супермаркет в Германии (видео)

Новости Мира

На юге Германии произошёл необычный инцидент: стадо овец на 20 минут полностью парализовало работу одного из супермаркетов сети Penny в муниципалитете Бургзинн. Инцидент привлёк внимание местных жителей и СМИ, став предметом обсуждений и забавных комментариев в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

Неожиданный «налёт» на магазин

По информации британского издания The Telegraph, всё началось с одного животного. Одна овца заметила у посетителя магазина лакомство и решила последовать за ним внутрь супермаркета. Неожиданно за ней потянулись остальные овцы, и вскоре стадо численностью около 50 голов оказалось среди полок с продуктами. Животные перемещались по магазину нагло и уверенно, создавая настоящий хаос.

Покупатели и персонал в замешательстве

Посетители, оказавшиеся в эпицентре событий, были вынуждены отложить покупки и наблюдать, как овцы заняли пространство вокруг касс и торговых рядов. Одного человека загнали в угол, и до тех пор, пока животные не покинули помещение, персонал магазина не мог продолжить работу. Ситуация выглядела почти как сцена из комедийного фильма, но для сотрудников супермаркета это было настоящим испытанием на терпение и смекалку.

Стадо в составе большой группы

Местные СМИ уточнили, что 50 овец, оказавшихся в магазине, отделились от более крупного стада, насчитывающего около 500 голов. Именно эта внезапная «отдельная вылазка» и стала причиной необычного происшествия, ведь никто не ожидал, что животные проявят такой интерес к человеческим продуктам и поведут себя столь решительно.

Реакция сети Penny

Компания Penny отреагировала на курьёзную ситуацию с юмором. Магазин объявил, что предоставит овцам годовой запас бесплатного корма, одновременно превратив инцидент в своеобразную рекламную акцию. Забавное происшествие привлекло внимание к торговой сети, вызвало улыбки у пользователей соцсетей и добавило неожиданный повод для позитивных новостей в местных СМИ.

Итоги необычного происшествия

Случай с овцами в Бургзинне — редкий пример того, как животные могут полностью нарушить привычный ритм человеческой жизни. Несмотря на временные неудобства для посетителей и персонала, происшествие оставило после себя лишь доброжелательные шутки, весёлые фотографии и видео, а также необычное напоминание о том, что даже самые обыденные места иногда становятся ареной настоящих приключений.

