Полугодовой эксперимент: честный отзыв о том, зачем нужен MAX и почему его почти никто не использует

После официального запуска нового национального мессенджера MAX один из российских пользователей решил испытать платформу на практике. Мужчина регулярно использовал приложение в течение шести месяцев и поделился своими наблюдениями с NewsNN.ru, рассказав о том, что понравилось в сервисе, а что оставляет желать лучшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Плюсы: расширенный функционал и стабильная работа

По словам пользователя, со времени появления на рынке MAX существенно развился. Сейчас мессенджер предлагает широкий функционал, который делает его привлекательным не только для личного общения, но и для работы.

Особенно россиянин отметил возможность создавать групповые звонки на любое количество участников — функция, которая обеспечивает удобство при проведении совещаний и общения с большими группами людей. Кроме того, он подчеркнул высокую стабильность работы приложения и качество связи, которое, по его мнению, на уровне привычных зарубежных платформ.

Не меньшей важностью для него стал деловой функционал. Мужчине было удобно подписывать документы с помощью Госключа прямо в мессенджере, что заметно облегчало рабочие процессы и взаимодействие с государственными сервисами.

Минусы: интерфейс и ограниченная аудитория

Несмотря на положительные стороны, пользователь заметил ряд значительных недостатков. Во-первых, интерфейс MAX, по его словам, «не очень удобный» и заметно уступает популярному Telegram. Эта проблема делает использование приложения менее интуитивным, особенно для новых пользователей.

Еще одним ограничением он назвал систему создания каналов. Платформа разрешает их запуск только пользователям с 10 тысячами подписчиков, что, по мнению мужчины, существенно ограничивает доступность функционала для большинства пользователей.

Социальная составляющая: мало пользователей

Наконец, россиянин обратил внимание на важнейший минус — низкую популярность мессенджера. Большинство россиян пользуются MAX лишь в исключительных случаях, когда доступ к привычным зарубежным платформам ограничен. Из-за этого полноценное взаимодействие с другими пользователями становится сложным, а некоторые функции приложения теряют смысл.

Вывод пользователя

В итоге, опыт полугодового использования MAX показал, что мессенджер сочетает в себе интересные возможности для работы и коммуникации, но сталкивается с проблемами интерфейса и ограниченной аудитории. Россиянин подчеркнул, что приложение имеет потенциал, но до его широкого распространения еще предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий.