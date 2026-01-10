Январское космическое чудо: парад планет подарит незабываемое зрелище на небе

В январе 2026 года небо над Землей порадует любителей астрономии редким явлением – парадом трех планет. Марс, Венера и Юпитер будут двигаться так, что их расположение создаст почти идеальную линию, видимую даже невооруженным глазом. Подобные выравнивания происходят редко, и наблюдать их можно всего несколько дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии .

Фото: buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Марс, Венера и Юпитер выстроятся в одну линию – редкое астрономическое событие

Марс будет выделяться красноватым оттенком, Венера — ярко сиять, как ночной маяк, а Юпитер завершит композицию своей массивной величественной яркостью. Для многих это станет настоящим «живым календарем космоса», напоминая о гармонии Солнечной системы.

Когда и где лучше наблюдать планетный парад

Специалисты советуют выбирать вечерние часы после заката солнца, когда небо становится темным и яркость планет особенно заметна. Даже жители городов с легким световым загрязнением смогут различить планеты.

Для более детального наблюдения астрономы рекомендуют бинокли или телескопы. С их помощью можно разглядеть полосы облаков на Юпитере и слегка различить поверхность Марса. Венера в этот период будет самой яркой из трех планет и станет ключевой точкой для ориентировки на небе.

Почему парад планет привлекает ученых и любителей

Планетные парады — не только зрелище, но и ценная научная возможность. Астрономы используют такие выравнивания для проверки орбит планет, изучения их взаимного влияния и тестирования новых приборов. Для любителей звездного неба это шанс почувствовать себя частью космического масштаба Вселенной, наблюдая живой танец планет в темном январском небе.

Эксперты напоминают, что парад планет длится недолго, поэтому не стоит откладывать наблюдение. Даже несколько минут внимательного созерцания подарят впечатления, которые запомнятся надолго.

Как не пропустить космическое шоу

Найдите место с открытым горизонтом на западной стороне неба, где видна Венера.

После заката солнца планеты начнут проявляться поочередно, и постепенно выстроятся в одну линию.

Сделайте фото или видео — в современных смартфонах можно получить удивительные кадры, особенно при помощи ночного режима или штатива.

Следите за прогнозами астрономических событий: иногда облачность или снег могут скрыть планеты, поэтому лучше выбрать несколько вечеров для наблюдения.

Парад планет как вдохновение для человечества

Для многих людей парад планет — это не просто научный интерес, а момент, когда каждый может ощутить себя частью Вселенной. Красота выстроенных в линию Марса, Венеры и Юпитера вдохновляет художников, фотографов и поэтов, а также напоминает о бесконечности космоса и месте Земли в Солнечной системе.

Январский парад планет 2026 года станет ярким и редким космическим событием, которое не стоит пропускать. Даже несколько минут наблюдения способны подарить ощущение причастности к чему-то большому и загадочному — живому спектаклю Вселенной.