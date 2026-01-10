18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.01.2026, 08:24

Январское космическое чудо: парад планет подарит незабываемое зрелище на небе

Новости Мира

В январе 2026 года небо над Землей порадует любителей астрономии редким явлением – парадом трех планет. Марс, Венера и Юпитер будут двигаться так, что их расположение создаст почти идеальную линию, видимую даже невооруженным глазом. Подобные выравнивания происходят редко, и наблюдать их можно всего несколько дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Фото: buradaki/Shutterstock/FOTODOM
Фото: buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Марс, Венера и Юпитер выстроятся в одну линию – редкое астрономическое событие

Марс будет выделяться красноватым оттенком, Венера — ярко сиять, как ночной маяк, а Юпитер завершит композицию своей массивной величественной яркостью. Для многих это станет настоящим «живым календарем космоса», напоминая о гармонии Солнечной системы.

Когда и где лучше наблюдать планетный парад

Специалисты советуют выбирать вечерние часы после заката солнца, когда небо становится темным и яркость планет особенно заметна. Даже жители городов с легким световым загрязнением смогут различить планеты.

Для более детального наблюдения астрономы рекомендуют бинокли или телескопы. С их помощью можно разглядеть полосы облаков на Юпитере и слегка различить поверхность Марса. Венера в этот период будет самой яркой из трех планет и станет ключевой точкой для ориентировки на небе.

Почему парад планет привлекает ученых и любителей

Планетные парады — не только зрелище, но и ценная научная возможность. Астрономы используют такие выравнивания для проверки орбит планет, изучения их взаимного влияния и тестирования новых приборов. Для любителей звездного неба это шанс почувствовать себя частью космического масштаба Вселенной, наблюдая живой танец планет в темном январском небе.

Эксперты напоминают, что парад планет длится недолго, поэтому не стоит откладывать наблюдение. Даже несколько минут внимательного созерцания подарят впечатления, которые запомнятся надолго.

Как не пропустить космическое шоу

  • Найдите место с открытым горизонтом на западной стороне неба, где видна Венера.

  • После заката солнца планеты начнут проявляться поочередно, и постепенно выстроятся в одну линию.

  • Сделайте фото или видео — в современных смартфонах можно получить удивительные кадры, особенно при помощи ночного режима или штатива.

  • Следите за прогнозами астрономических событий: иногда облачность или снег могут скрыть планеты, поэтому лучше выбрать несколько вечеров для наблюдения.

Парад планет как вдохновение для человечества

Для многих людей парад планет — это не просто научный интерес, а момент, когда каждый может ощутить себя частью Вселенной. Красота выстроенных в линию Марса, Венеры и Юпитера вдохновляет художников, фотографов и поэтов, а также напоминает о бесконечности космоса и месте Земли в Солнечной системе.

Январский парад планет 2026 года станет ярким и редким космическим событием, которое не стоит пропускать. Даже несколько минут наблюдения способны подарить ощущение причастности к чему-то большому и загадочному — живому спектаклю Вселенной.

