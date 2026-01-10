В Иране заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан

В Иране произошёл трагический инцидент: протестующие заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан вместе с несколькими сотрудниками силовых структур. Сообщение об этом появилось на местном новостном портале Iranwire , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: bloknot.ru

Нападение на прокурора: как это произошло

По данным журналистов, прокурора и его команду загнали в металлический контейнер, после чего протестующие подожгли его. Сотрудники спасательных служб не смогли прорваться сквозь толпу, чтобы спасти правоохранителей.

Пока подробности инцидента остаются ограниченными: неизвестно, сколько именно человек пострадало и как развивались события до нападения.

Масштаб протестов: с чем столкнулось государство

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкой девальвации национальной валюты. Экономический кризис вызвал массовое недовольство среди населения, что привело к всплеску массовых акций протеста.

Власти ответили усилением мер безопасности: полиция использовала слезоточивый газ, а также пневматическое оружие для разгона демонстрантов.

Горячие точки: где происходили самые ожесточённые столкновения

Тегеран — столица стала центром крупных акций протеста.

Западные и юго-западные регионы — наиболее жестокие столкновения зафиксированы в городах Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

Местные СМИ сообщают о массовых задержаниях, однако точные данные о числе пострадавших остаются противоречивыми.

Экономический фон: почему протесты переросли в насилие

Резкая девальвация иранской риала усилила социальное напряжение. Цены на товары первой необходимости растут, а покупательная способность населения падает. Эти факторы стали катализатором массовых протестов, которые уже привели к многочисленным столкновениям между демонстрантами и силовыми структурами.