18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.94
593.88
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.01.2026, 16:46

«Автомобилем года» впервые за 52 года объявлен Mercedes

Новости Мира 0 368

Престижный европейский конкурс «Автомобиль года» подвёл итоги, и победителем стал новый седан Mercedes CLA. Для немецкого автопроизводителя эта победа стала знаковой: последний раз бренд завоёвывал титул в далёком 1974 году, когда звание «Автомобиль года» получил Mercedes 450 SE/SEL, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Решение жюри: Mercedes против сильных конкурентов

Жюри конкурса, состоявшее из 59 автомобильных журналистов из 23 стран Европы, внимательно оценивало семь финалистов. В число претендентов на главный приз вошли такие модели, как Skoda Elroq, Kia EV4, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster и Renault 4. После долгих обсуждений и испытаний эксперты единогласно выделили Mercedes CLA, отметив его инновационные технические решения, комфорт и современные технологии.

Этот выбор символизирует возвращение Mercedes в центр внимания европейских автомобильных экспертов, ведь немецкий бренд ещё никогда не выигрывал этот титул дважды за столь длительный период времени.

Технологические особенности нового CLA

Новый седан построен на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), разработанной с учётом современного автомобильного рынка. Эта модульная архитектура позволяет использовать как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и полностью электрические силовые установки.

Размеры автомобиля также претерпели изменения: колесная база выросла на 61 мм и теперь составляет 2790 мм, длина кузова увеличилась на 35 мм до 4723 мм, ширина — на 25 мм до 1855 мм, а высота — на 29 мм, достигнув 1468 мм. Такие изменения обеспечивают более просторный салон и улучшенные динамические характеристики, сохраняя при этом элегантный и современный дизайн седана.

Mercedes в России: необходимость или желание?

Возвращение Mercedes-Benz на российский рынок остаётся предметом обсуждений. Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин выразил мнение, что в текущей ситуации присутствие немецкого бренда в России вряд ли является приоритетом. «Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — отметил он, подчеркнув, что российскому автомобилестроению и без того хватает собственной динамики.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь