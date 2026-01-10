«Автомобилем года» впервые за 52 года объявлен Mercedes

Престижный европейский конкурс «Автомобиль года» подвёл итоги, и победителем стал новый седан Mercedes CLA. Для немецкого автопроизводителя эта победа стала знаковой: последний раз бренд завоёвывал титул в далёком 1974 году, когда звание «Автомобиль года» получил Mercedes 450 SE/SEL, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mercedes-Benz

Решение жюри: Mercedes против сильных конкурентов

Жюри конкурса, состоявшее из 59 автомобильных журналистов из 23 стран Европы, внимательно оценивало семь финалистов. В число претендентов на главный приз вошли такие модели, как Skoda Elroq, Kia EV4, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster и Renault 4. После долгих обсуждений и испытаний эксперты единогласно выделили Mercedes CLA, отметив его инновационные технические решения, комфорт и современные технологии.

Этот выбор символизирует возвращение Mercedes в центр внимания европейских автомобильных экспертов, ведь немецкий бренд ещё никогда не выигрывал этот титул дважды за столь длительный период времени.

Технологические особенности нового CLA

Новый седан построен на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), разработанной с учётом современного автомобильного рынка. Эта модульная архитектура позволяет использовать как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и полностью электрические силовые установки.

Размеры автомобиля также претерпели изменения: колесная база выросла на 61 мм и теперь составляет 2790 мм, длина кузова увеличилась на 35 мм до 4723 мм, ширина — на 25 мм до 1855 мм, а высота — на 29 мм, достигнув 1468 мм. Такие изменения обеспечивают более просторный салон и улучшенные динамические характеристики, сохраняя при этом элегантный и современный дизайн седана.

Mercedes в России: необходимость или желание?

Возвращение Mercedes-Benz на российский рынок остаётся предметом обсуждений. Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин выразил мнение, что в текущей ситуации присутствие немецкого бренда в России вряд ли является приоритетом. «Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — отметил он, подчеркнув, что российскому автомобилестроению и без того хватает собственной динамики.