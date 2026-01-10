«Автомобилем года» впервые за 52 года объявлен Mercedes

Престижный европейский конкурс «Автомобиль года» подвёл итоги, и победителем стал новый седан Mercedes CLA. Для немецкого автопроизводителя эта победа стала знаковой: последний раз бренд завоёвывал титул в далёком 1974 году, когда звание «Автомобиль года» получил Mercedes 450 SE/SEL, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Жюри конкурса, состоявшее из 59 автомобильных журналистов из 23 стран Европы, внимательно оценивало семь финалистов. В число претендентов на главный приз вошли такие модели, как Skoda Elroq, Kia EV4, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster и Renault 4. После долгих обсуждений и испытаний эксперты единогласно выделили Mercedes CLA, отметив его инновационные технические решения, комфорт и современные технологии.
Этот выбор символизирует возвращение Mercedes в центр внимания европейских автомобильных экспертов, ведь немецкий бренд ещё никогда не выигрывал этот титул дважды за столь длительный период времени.
Новый седан построен на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), разработанной с учётом современного автомобильного рынка. Эта модульная архитектура позволяет использовать как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и полностью электрические силовые установки.
Размеры автомобиля также претерпели изменения: колесная база выросла на 61 мм и теперь составляет 2790 мм, длина кузова увеличилась на 35 мм до 4723 мм, ширина — на 25 мм до 1855 мм, а высота — на 29 мм, достигнув 1468 мм. Такие изменения обеспечивают более просторный салон и улучшенные динамические характеристики, сохраняя при этом элегантный и современный дизайн седана.
Возвращение Mercedes-Benz на российский рынок остаётся предметом обсуждений. Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин выразил мнение, что в текущей ситуации присутствие немецкого бренда в России вряд ли является приоритетом. «Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — отметил он, подчеркнув, что российскому автомобилестроению и без того хватает собственной динамики.
