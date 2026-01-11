СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи

В американском штате Миссисипи произошла масштабная стрельба, унесшая жизни шести человек. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местную полицию. Инцидент потряс общественность и стал самой массовой перестрелкой в штате почти за десять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По информации правоохранительных органов, 24-летний мужчина по имени Дарика Мур устроил стрельбу в трех разных районах неподалеку от города Уэст-Поинт. По предварительной версии полиции, трагедия началась после того, как подозреваемому помешали совершить насилие над одной из потенциальных жертв.
Среди погибших — близкие самого Мура: его отец, дядя и брат. Также были убиты семилетняя девочка и два взрослых мужчины, один из которых являлся священнослужителем. Столь широкий круг жертв делает это преступление особенно ужасающим для местного сообщества.
Правоохранители заявили, что, по их сведениям, Мур действовал один. Ранее он не был известен полиции и не имел криминального прошлого. Расследование продолжается, чтобы установить все детали случившегося и причины, приведшие к этой трагедии.
