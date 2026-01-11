СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи

В американском штате Миссисипи произошла масштабная стрельба, унесшая жизни шести человек. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местную полицию. Инцидент потряс общественность и стал самой массовой перестрелкой в штате почти за десять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Depositphotos.com / modfos

Подозреваемый и его мотивы

По информации правоохранительных органов, 24-летний мужчина по имени Дарика Мур устроил стрельбу в трех разных районах неподалеку от города Уэст-Поинт. По предварительной версии полиции, трагедия началась после того, как подозреваемому помешали совершить насилие над одной из потенциальных жертв.

Жертвы нападения

Среди погибших — близкие самого Мура: его отец, дядя и брат. Также были убиты семилетняя девочка и два взрослых мужчины, один из которых являлся священнослужителем. Столь широкий круг жертв делает это преступление особенно ужасающим для местного сообщества.

Действовал ли кто-то еще?

Правоохранители заявили, что, по их сведениям, Мур действовал один. Ранее он не был известен полиции и не имел криминального прошлого. Расследование продолжается, чтобы установить все детали случившегося и причины, приведшие к этой трагедии.