В Польше младенец родился в состоянии сильного опьянения

В польском городе Томашув-Любельский произошёл шокирующий случай: новорождённый ребёнок появился на свет с высоким содержанием алкоголя в крови — 1,62 промилле. Событие произошло 8 января, когда в местную больницу поступила 38-летняя женщина на 37-й неделе беременности, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: kp.ru

Тяжёлое опьянение матери

По данным польских СМИ, уровень алкоголя в крови будущей матери приближался к 3 промилле — показатель, который классифицируется как тяжёлая степень опьянения и представляет серьёзную угрозу для здоровья. Медики подчеркнули, что такое состояние во время беременности крайне опасно как для женщины, так и для ребёнка.

Экстренное вмешательство врачей

Чтобы спасти жизнь младенца, врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. Несмотря на сильнейшее алкогольное воздействие, ребёнок родился живым. Однако его состояние требовало немедленной стабилизации, так как алкоголь в крови может привести к серьёзным осложнениям и угрожать жизни новорождённого.

Уголовная перспектива для матери

После инцидента в дело подключилась полиция. В зависимости от обстоятельств, матери может грозить уголовная ответственность и наказание до пяти лет лишения свободы. Вопрос о том, будет ли инициировано уголовное расследование, остаётся открытым, однако факт тяжёлого опьянения и рождение ребёнка в такой ситуации является серьёзным основанием для судебного разбирательства.

Медицинские и социальные последствия

Эксперты напоминают, что алкоголь во время беременности крайне опасен. Даже небольшие дозы могут вызвать у плода тяжёлые нарушения развития, а высокая концентрация, как в этом случае, может стать угрозой жизни. Этот случай привлёк внимание общественности и медицинского сообщества, подчеркнув необходимость строгого контроля и профилактики употребления алкоголя беременными женщинами.