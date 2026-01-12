18+
12.01.2026, 15:02

Юбилей великого маэстро: Раймонд Паулс отмечает 90-й день рождения

Новости Мира 0 500

Сегодня, 12 января 2026 года, легендарный композитор, пианист и музыкальный волшебник Раймонд Паулс отмечает свой 90-й день рождения. Его творчество стало настоящей теплотой для сердец людей по всему миру, а имя композитора — символом неподражаемой музыкальной аристократии, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

Фото: Дмитрий Беркут/ТАСС
Фото: Дмитрий Беркут/ТАСС

Рождение под солнечными лучами

12 января 1936 года Рига встретила маленького Раймонда необычной оттепелью. Ледяная стужа, сковавшая Даугаву и улицы города, отступила, а на реке пошел лед и закапала капель. Именно так описывал этот день поэт, сценарист и друг композитора Янис Петерс:

"И Даугава вдруг покинет русло // И рыбы будут плавать во дворцах..."

С самого рождения Раймонд был словно предначертан для великих свершений. Его музыка отогрела сердца сотен миллионов людей, многие из которых даже не знали, что их любимые мелодии — его творение. Легендарная история о том, как токийский таксист считал «Миллион алых роз» народной японской песней, лишь подтверждает масштабы его влияния.

Музыкальное величие с первых аккордов

С ранних лет Раймонд Паулс проявлял необычайный талант. Его наставники — выдающиеся музыканты Германа Брауна, Николая Дауге и Яниса Иванова — не только учили технике, но и прививали любовь к мировой культуре и музыке, делая ее частью самой жизни. Под их руководством Паулс блестяще освоил классические произведения, включая композиции Рахманинова, и окончил Рижскую консерваторию в 1958 году.

В дальнейшем его музыкальная прочность и знание композиции позволили Раймонду свободно работать в джазе, эстраде, мюзиклах и даже ораториях. Он сохранял свой уникальный стиль, выступая в первом ночном ресторане-кабаре Советского Союза «Юрас перле», руководя эстрадными коллективами и играя на сцене Рижской филармонии. Сегодня его рояль звучит на сценах Латвийской оперы и Рижского русского театра имени М. Чехова.

Музыка, которая не знает границ

Среди знаковых событий творческой жизни Раймонда — сотрудничество с поэтами Янисом Петерсом, Игорем Шафером и Ильей Резником. Именно их совместная работа принесла миру хиты вроде «Листья желтые» и адаптацию песен для русского слушателя. Как отмечает сам Паулс:

"Никто не знает, станет ли песня шлягером. Все говорят, что ничего в них сложного нет, всего два аккорда. Но попробуйте сами написать шлягер, если это так просто."

Эти два аккорда, под управлением Паулса, стали символом таланта, уходящего корнями в родную землю, а ветвями — в небеса мировой души.

Искусство, неподвластное политике

Раймонд Паулс всегда оставался верен себе и своей музыке. Политика никогда не была частью его пути: в 1999 году он отказался от участия в президентских выборах, а в конце 2000-х не стал идти в парламент. Его кредо — музыка выше всего.

"Одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия..." — говорил он, продолжая вдохновлять миллионы.

Наследие великого маэстро

Творчество Раймонда Паулса — это не просто песни и мелодии. Это душевная теплота, объединяющая людей разных стран и поколений, музыкальная аристократия, выдержанная десятилетиями, и бесконечная любовь к жизни. Его рояль продолжает звучать, а его музыка — жить в сердцах слушателей, напоминая, что настоящая мелодия вечна.

