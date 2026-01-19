18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.01.2026, 20:08

Сын убил отца выстрелом в голову из-за того, что тот отобрал у него игровую приставку перед сном

Новости Мира 0 810

В маленьком городе Данканнон, штат Пенсильвания, США, произошла трагедия, потрясшая местное сообщество. 11-летний мальчик застрелил своего отца после конфликта из-за видеоигры. Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 января, и расследование до сих пор продолжается.

Фото: Lipstick Alley/X
Фото: Lipstick Alley/X

Конфликт из-за Nintendo Switch

По данным The Guardian, причиной трагедии стало то, что отец, 42-летний Дуглас Дитц, забрал у сына игровую приставку Nintendo Switch, настояв на том, чтобы мальчик ложился спать.

Ребенок, только что отметивший день рождения, сильно разозлился на отца. По словам следователей, он не планировал трагедию заранее и действовал импульсивно под влиянием гнева.

Как произошла трагедия

  • Мальчик пробрался в комод родителей, надеясь вернуть себе забранный гаджет.

  • Внутри он нашёл ключ от домашнего оружейного сейфа.

  • Открыв сейф, ребёнок зарядил пистолет.

  • Затем подошёл к кровати отца и выстрелил в упор в голову Дугласу Дитцу.

При допросе мальчик признался, что был «взбешен» и не задумывался о последствиях своих действий.

Реакция соседей и местного сообщества

Сосед Джесси Уэлдон рассказал, что был знаком с семьёй поверхностно и был шокирован случившимся:

«Они держались особняком, но казались довольно милыми. Я этого не ожидал».

Соседи отметили, что семья никогда не проявляла признаков конфликтов или насилия в доме.

Судебные последствия

Малолетнему стрелку было отказано в залоге. Он должен предстать перед судом 22 января. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы определить все обстоятельства происшествия и ответственность ребёнка, учитывая его возраст и психологическое состояние.

Итог

Эта трагедия снова поднимает вопросы безопасности домашних оружейных сейфов и контроля за доступом к огнестрельному оружию в семьях с детьми. Местные власти призывают родителей быть особенно внимательными к хранению оружия и предотвращению возможного импульсивного поведения детей.

