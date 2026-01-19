18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.01.2026, 16:16

Землю накроют мощные магнитные бури 20 января

Во вторник, 20 января, ожидаются сильные геомагнитные возмущения, классифицируемые как G3/G4. Такие прогнозы были опубликованы Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

«Выброс летит фронтально в сторону Земли и, по предварительным данным, достигнет нашей планеты 20 января. Прогнозируемый уровень магнитной активности — G3/G4», — говорится в официальном сообщении лаборатории.

Что означает шкала G

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале, где:

  • G1 — слабая буря,

  • G2 — умеренная,

  • G3 — сильная,

  • G4 — очень сильная,

  • G5 — экстремально сильная.

Таким образом, отметка G4 сигнализирует о возможном значительном воздействии на магнитосферу Земли.

Причина геомагнитных всплесков

Накануне в лаборатории сообщили, что на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X. Такие события выбрасывают огромные потоки плазмы в космос. Если эти сгустки достигают Земли, они провоцируют образование магнитных бурь.

Влияние на человека

По словам ведущих специалистов, магнитные бури могут оказывать влияние на организм человека. Обычно это затрагивает лишь небольшую часть людей, но эффект может проявляться в виде головной боли, перепадов давления, нарушения сна или общего самочувствия.

Ученые подчеркивают, что предстоящие события на Солнце, хотя и значительные, не несут непосредственной опасности для жизни, однако следует быть внимательными к состоянию здоровья в дни сильной геомагнитной активности.

