19.01.2026, 19:02

В России предложили выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Новости Мира 0 265

В России обсуждается необходимость пересмотра мер поддержки молодых семей с точки зрения обеспечения жилья. Вместо того чтобы лишь субсидировать ипотечные ставки, государству, по мнению эксперта и девелопера Ивана Богатова, эффективнее самостоятельно строить жилье и передавать его семьям на условиях социального найма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Почему ипотека не решает проблему

Иван Богатов, владелец и генеральный директор ГК «Добро», подчеркнул в интервью «Газете.Ru», что демографические меры должны идти дальше создания комфортной городской среды. Главная задача — сформировать у людей ощущение уверенности: заводить детей не страшно и финансово реально.

Эксперт отмечает, что ключевой фактор здесь — собственное жилье приемлемого качества. По его словам, сложно мотивировать семьи к рождению детей, если они вынуждены жить в маленьких студиях или выплачивать кредиты долгие годы. Даже льготная ипотека не решает проблему полностью: высокая стоимость жилья превращает покупку квартиры в долговое обязательство на десятилетия.

«В такой ситуации оба родителя вынуждены работать на пределе возможностей, и говорить о спокойном, комфортном родительстве становится крайне сложно», — пояснил Богатов.

Социальный наем как альтернатива

В качестве решения эксперт предложил направлять бюджетные средства на строительство жилья, а не на поддержку банковских процентных ставок. Квартиры после строительства можно было бы передавать молодым семьям по системе социального найма, что снизило бы финансовую нагрузку и обеспечило стабильные условия для воспитания детей.

Богатов напомнил, что похожая практика существовала в СССР: семьи получали квартиры от государства, что повышало демографическую активность. Он также отметил, что подобные механизмы действуют и сегодня, например, в Белоруссии, где жилье предоставляют специалистам на предприятиях.

Доступность жилья и демография

Эксперт отмечает, что рыночная доступность жилья для молодежи сегодня оставляет желать лучшего. Многие молодые люди вынуждены жить с родителями или снимать квартиры. Такой подход, по его мнению, откладывает решение о рождении детей, поскольку семья не чувствует финансовой и жилищной стабильности.

Таким образом, ключевым фактором для повышения рождаемости, по мнению Богатова, должно стать создание доступного и качественного жилья, а не только льготы по ипотеке.

