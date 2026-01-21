18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 14:23

Мигрантов в России начнут «считать» по-новому

Новости Мира 0 342

Российские власти готовят масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта для контроля миграционных потоков. Новая инициатива нацелена на повышение эффективности управления рисками, связанными с внутренней и внешней миграцией, а также на укрепление национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

План создания информационной системы

Согласно данным, представленным ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ, предполагается разработка специализированной информационной системы, которая позволит использовать ИИ для мониторинга миграционных процессов.
Реализация проекта должна быть завершена к 10 декабря, при этом ответственность за создание и функционирование системы возложена на МВД России. По итогам работы ведомство подготовит доклад для рассмотрения в правительстве.

Запрос президента и участие экспертов

9 декабря президент Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Совету по правам человека (СПЧ) с просьбой представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции. Такой шаг демонстрирует стремление государственных органов комплексно подходить к регулированию вопросов миграции, учитывая правовую, социальную и технологическую составляющие.

Миграция как фактор национальной безопасности

В конце октября Ибрагим Худайбердиев, эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям и руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ, заявил, что нелегальная миграция представляет собой реальную угрозу национальной безопасности страны. Его слова подчёркивают актуальность внедрения ИИ в систему контроля миграции и необходимость современных инструментов для прогнозирования и минимизации рисков.

Технологии против нелегальной миграции

Инициатива по использованию искусственного интеллекта в сфере миграции отражает мировую тенденцию к цифровизации государственных функций. Применение ИИ позволит быстрее обрабатывать большие массивы данных, выявлять потенциальные угрозы и принимать меры до того, как риски станут критическими.

Российские власти рассчитывают, что новая система не только повысит эффективность контроля за миграционными потоками, но и станет инструментом стратегического планирования для предотвращения угроз национальной безопасности.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь