Мигрантов в России начнут «считать» по-новому

Российские власти готовят масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта для контроля миграционных потоков. Новая инициатива нацелена на повышение эффективности управления рисками, связанными с внутренней и внешней миграцией, а также на укрепление национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

План создания информационной системы

Согласно данным, представленным ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ, предполагается разработка специализированной информационной системы, которая позволит использовать ИИ для мониторинга миграционных процессов.

Реализация проекта должна быть завершена к 10 декабря, при этом ответственность за создание и функционирование системы возложена на МВД России. По итогам работы ведомство подготовит доклад для рассмотрения в правительстве.

Запрос президента и участие экспертов

9 декабря президент Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Совету по правам человека (СПЧ) с просьбой представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции. Такой шаг демонстрирует стремление государственных органов комплексно подходить к регулированию вопросов миграции, учитывая правовую, социальную и технологическую составляющие.

Миграция как фактор национальной безопасности

В конце октября Ибрагим Худайбердиев, эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям и руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ, заявил, что нелегальная миграция представляет собой реальную угрозу национальной безопасности страны. Его слова подчёркивают актуальность внедрения ИИ в систему контроля миграции и необходимость современных инструментов для прогнозирования и минимизации рисков.

Технологии против нелегальной миграции

Инициатива по использованию искусственного интеллекта в сфере миграции отражает мировую тенденцию к цифровизации государственных функций. Применение ИИ позволит быстрее обрабатывать большие массивы данных, выявлять потенциальные угрозы и принимать меры до того, как риски станут критическими.

Российские власти рассчитывают, что новая система не только повысит эффективность контроля за миграционными потоками, но и станет инструментом стратегического планирования для предотвращения угроз национальной безопасности.